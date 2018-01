Omanike keskliit pöördus ehitusnõuete pärast õiguskantsleri poole

Ainult tellijale

Omanike keskliidu hinnangul on kutsetunnistuste nõuded ehitusel liiga karmid

Kinnisvaraomanike huvigrupp Eesti Omanike Keskliit palus õiguskantsleril kontrollida, kas majandusministeeriumi kehtestatud nõuded ehitajatele on ikka põhiseaduspärased.

Täpsemalt sõdib omanike keskliit uuest aastast kehtima hakkanud nõude vastu, millega nõutakse ehitussektori spetsialistidelt nagu arhitektidelt, inseneridelt ja projekteerijatelt kutsetunnistust, nõue on lobirühma hinnangul kaugelt liiga range. Seepärast palutaksegi õiguskantsleril uurida, kas ministeeriumi määrus ei riku mitte ettevõtlus- ja omandivabadust ega kohtle eri inimesi erinevalt.

"Oluline on lisada, et majandus- ja taristuminister jättis määruse väljatöötamisprotsessi kaasamata määrusest enim mõjutatud osapooled – kinnisvaraomanikud ning isikud, kellel puudub kutse kutseseaduse mõistes, kuid kellel on kuni määruse jõustumiseni õigus oma pädevuse piires teenuseid osutada. Määruse erapoolikust võimendas määruse väljaandmisest huvitatute – kutseandjate - soovidega arvestamine. Ilmselgelt ei saa aga viimastele kasulik olukord, mis seisneb määrusega reguleeritud erialadel turule sisenemise kontrolli omamises, olla olulise avaliku huvi objektiks," selgub omanike keskliidu Andry Krassi kirjast õiguskantslerile.