Tagasi ST 31.10.25, 18:09 Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju Läti juhtivate keskkonnateenuste ettevõtete kontsern, AS CleanR Grupa viib läbi esimese avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus soovib kaasata ka Eesti investoritelt 6,5% aastase intressimääraga võlakirjadega kokku 15 miljonit eurot. Võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril kell 15:30.

Tegemist on CleanR Grupa teise võlakirjaemissiooniga ning esimese avaliku pakkumisega, millel on oodatud osalema nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed investorid kõigist Balti riikidest. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Riia reguleeritud turul. Ettevõtte olemasolevaid võlakirjainvestoreid kutsutakse üles osalema võlakirjade vahetuspakkumises.

AS CleanR Grupa pakub Baltimaade investoritele kokku 15 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, millel on fikseeritud intressimäär 6,5% aastas, kvartalipõhised maksed ja nelja-aastane tähtaeg. Tegu on esimese etapiga kokku kuni 50 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, mida ettevõte kavatseb kasutada olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja edasiseks kasvuks Baltikumis.

„CleanR Grupa on näidanud üles järjekindlat kasvu ja arengut. Viimase kümne aasta jooksul on kontsern viinud lõpule üle kaheksa ühinemis- ja ülevõtmistehingu, tugevdades veelgi oma turupositsiooni ja laiendades teenuste portfelli. Oleme nüüd valmis järgmiseks etapiks - laieneda üle Baltikumi, jätkates samal ajal orgaanilist kasvu. Käesoleva võlakirjaemissiooniga pakume investoritele võimalust panustada ringmajanduse arengusse, teenides samal ajal stabiilset ja prognoositavat finantstootlust," ütles AS CleanR Grupa juhatuse esimees Juris Gulbis.

Võlakirjaemissiooni korraldab Läti juhtiv investeerimispank Signet Bank ja õigusnõustaja on advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns.

Tugevad finantstulemused

CleanR Grupa viimastel aastatel laiendanud ja mitmekesistanud oma tulude struktuuri, tugevdades oma turupositsiooni mitme M&A tehingu kaudu. Uus 2025–2027 strateegia näeb ette edasist kasvu Balti regioonis, investeeringutega ringmajandusse, täiustatud ringlussevõtu tehnoloogiatesse ja digitaliseerimisse.

Esimesel poolaastal ulatusid tulud 68,6 miljoni euroni ja EBITDA 16,3 miljoni euroni, kinnitades ettevõtte tegevuse edukat laienemist, säilitades samal ajal tugeva kasumlikkuse. Investeeringud ulatusid 8 miljoni euroni, mis on märkimisväärne kasv võrreldes eelmise aastaga. Omakapitali suhtega 53% säilitab CleanR Grupa tugeva finantsilise aluse oma kasvuplaanide ja tulevase M&A tegevuse toetamiseks Baltikumis. Ettevõtte netovõlg oli poolaasta lõpu seisuga 2,3 miljonit eurot ja võlakoormuse määraga vaid 0,1x.

Grupa tegutseb üle Läti, säilitades turul tugeva juhtpositsiooni Riias, Jūrmalas ja Liepājas ning on liider mitmes keskkonnateenuste segmendis. 2025. aasta esimesel poolaastal jätkas CleanR Grupa järjekindlat kahekohalise numbriga kasvu. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid tulud 23%, EBITDA 35% ja investeeringud 52%.

Lisainfot ettevõtte finantstulemiste kohta leiate siit: cleanrgrupa.lv/investors

Kuidas pakkumises osaleda?

Minimaalne investeerimissumma on 1 võlakiri ehk 1000 eurot ühe investori kohta. Kui otsus võlakirjadesse investeerida on tehtud, tuleb esitada ostukorraldus oma pangale. Kui teil ei ole investeerimis- või väärtpaberikontot, peate võtma ühendust oma pangaga selle avamiseks. Palun arvestage, et kui emissioon on üle märgitud, võib eraldatud võlakirjade lõplik arv erineda tellitud kogusest. Kõik eraldamata jäänud vahendid tagastatakse.

Märkimisperiood algas 29. oktoobril kell 10:00 ja sulgub 11. novembril kell 15:30 (EET). Kuna võlakirjade ostutellimuste esitamise tähtajad viimasel päeval võivad pankade või maaklerteenuste pakkujate lõikes erineda, soovitame investoritel oma märkimistellimuse esitamise täpse tähtaja kinnitamiseks võtta ühendust oma finantsteenuse pakkujaga.