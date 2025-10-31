Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,14%6 832,2
  • DOW 30−0,12%47 464,37
  • Nasdaq 0,53%23 707,16
  • FTSE 100−0,53%9 708,33
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,18
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,14%6 832,2
  • DOW 30−0,12%47 464,37
  • Nasdaq 0,53%23 707,16
  • FTSE 100−0,53%9 708,33
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,18
  • ST
  • 31.10.25, 18:09

Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju

Läti juhtivate keskkonnateenuste ettevõtete kontsern, AS CleanR Grupa viib läbi esimese avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus soovib kaasata ka Eesti investoritelt 6,5% aastase intressimääraga võlakirjadega kokku 15 miljonit eurot. Võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril kell 15:30.
Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju
Tegemist on CleanR Grupa teise võlakirjaemissiooniga ning esimese avaliku pakkumisega, millel on oodatud osalema nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed investorid kõigist Balti riikidest. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Riia reguleeritud turul. Ettevõtte olemasolevaid võlakirjainvestoreid kutsutakse üles osalema võlakirjade vahetuspakkumises.
AS CleanR Grupa pakub Baltimaade investoritele kokku 15 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, millel on fikseeritud intressimäär 6,5% aastas, kvartalipõhised maksed ja nelja-aastane tähtaeg. Tegu on esimese etapiga kokku kuni 50 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, mida ettevõte kavatseb kasutada olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja edasiseks kasvuks Baltikumis.
„CleanR Grupa on näidanud üles järjekindlat kasvu ja arengut. Viimase kümne aasta jooksul on kontsern viinud lõpule üle kaheksa ühinemis- ja ülevõtmistehingu, tugevdades veelgi oma turupositsiooni ja laiendades teenuste portfelli. Oleme nüüd valmis järgmiseks etapiks - laieneda üle Baltikumi, jätkates samal ajal orgaanilist kasvu. Käesoleva võlakirjaemissiooniga pakume investoritele võimalust panustada ringmajanduse arengusse, teenides samal ajal stabiilset ja prognoositavat finantstootlust," ütles AS CleanR Grupa juhatuse esimees Juris Gulbis.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Võlakirjaemissiooni korraldab Läti juhtiv investeerimispank Signet Bank ja õigusnõustaja on advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns.
CleanR Grupa on võitnud Nasdaq Baltic Awards 2025 parima investorsuhete auhinna First North võlakirjaturul.

Tugevad finantstulemused

CleanR Grupa viimastel aastatel laiendanud ja mitmekesistanud oma tulude struktuuri, tugevdades oma turupositsiooni mitme M&A tehingu kaudu. Uus 2025–2027 strateegia näeb ette edasist kasvu Balti regioonis, investeeringutega ringmajandusse, täiustatud ringlussevõtu tehnoloogiatesse ja digitaliseerimisse.
Esimesel poolaastal ulatusid tulud 68,6 miljoni euroni ja EBITDA 16,3 miljoni euroni, kinnitades ettevõtte tegevuse edukat laienemist, säilitades samal ajal tugeva kasumlikkuse. Investeeringud ulatusid 8 miljoni euroni, mis on märkimisväärne kasv võrreldes eelmise aastaga. Omakapitali suhtega 53% säilitab CleanR Grupa tugeva finantsilise aluse oma kasvuplaanide ja tulevase M&A tegevuse toetamiseks Baltikumis. Ettevõtte netovõlg oli poolaasta lõpu seisuga 2,3 miljonit eurot ja võlakoormuse määraga vaid 0,1x.
Grupa tegutseb üle Läti, säilitades turul tugeva juhtpositsiooni Riias, Jūrmalas ja Liepājas ning on liider mitmes keskkonnateenuste segmendis. 2025. aasta esimesel poolaastal jätkas CleanR Grupa järjekindlat kahekohalise numbriga kasvu. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid tulud 23%, EBITDA 35% ja investeeringud 52%.

Lisainfot ettevõtte finantstulemiste kohta leiate siit: cleanrgrupa.lv/investors

Kuidas pakkumises osaleda?

Minimaalne investeerimissumma on 1 võlakiri ehk 1000 eurot ühe investori kohta. Kui otsus võlakirjadesse investeerida on tehtud, tuleb esitada ostukorraldus oma pangale. Kui teil ei ole investeerimis- või väärtpaberikontot, peate võtma ühendust oma pangaga selle avamiseks. Palun arvestage, et kui emissioon on üle märgitud, võib eraldatud võlakirjade lõplik arv erineda tellitud kogusest. Kõik eraldamata jäänud vahendid tagastatakse.
Märkimisperiood algas 29. oktoobril kell 10:00 ja sulgub 11. novembril kell 15:30 (EET). Kuna võlakirjade ostutellimuste esitamise tähtajad viimasel päeval võivad pankade või maaklerteenuste pakkujate lõikes erineda, soovitame investoritel oma märkimistellimuse esitamise täpse tähtaja kinnitamiseks võtta ühendust oma finantsteenuse pakkujaga.
Lisainfo ja juhised märkimiseks leiad:
See teadaanne on tasuline turundusteatis vastavalt prospektimäärusele ega kujuta endast investeerimisnõu ega pakkumist. Siin esitatud teave sisaldab AS CleanR Grupa võlakirjade avaliku pakkumise kohta avaldusi. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt heakskiidetud baasprospektil ja vastavatel lõplikel tingimustel. Heakskiidetud baasprospekt ja vastavad lõplikud tingimused on kättesaadavad AS CleanR Grupa veebisaidil cleanrgrupa.lv.

Seotud lood

Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
  • ST
  • 23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele

Hetkel kuum

Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja. Kohtuasjades mainitav Ramm Ehitus ise rõhutab, et vaidluse endaga pole ehitusfirmal seost.
Uudised
  • 30.10.25, 06:00
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Valitsuse otsuse järgi peab aprillist töötukassat juhtinud Gert Tiivas vähendama 10% tegevuskulusid ehk umbes 6,5 miljonit eurot.
Uudised
  • 30.10.25, 15:48
Töötukassa juht suurest koondamislainest: alustame juhtidest
Fond on selle aasta üheksa kuuga teeninud potentsiaalset brutodividendi 66,66 senti aktsia kohta, mis on 12,6% rohkem kui aasta varem.
Börsiuudised
  • 30.10.25, 08:38
EfTEN prognoosib rekordilist dividendi kevadeks
Käsmu Sadama juhatuse liige Heiti Hääl ütles, et 13 aasta jooksul, mis sadama planeerimise protsess on kestnud, põhieesmärk muutunud ei ole.
Uudised
  • 30.10.25, 16:52
13 aastat vaidlemist: suurärimehed Hääl ja Pruuli kaklevad kohalikega sadama nimel
Töötukassa juht Gert Tiivas asub suurelt koondama.
Uudised
  • 30.10.25, 11:36
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
“Sul ei tohi olla omas majas favoriite. Kõik peavad olema võrdsed,” kõlab Siim Kallase üks soovitus tippjuhile.
Arvamused
  • 30.10.25, 10:06
Siim Kallas: minu 16 näpunäidet tippjuhile
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
Pildil vasakult: Helery Maidlas, Kersti Kaljulaid, Allar Jõks ja Mario Sõrm
  • ST
Sisuturundus
  • 31.10.25, 11:00
Jõks ja Kaljulaid: Meist igaühel on valimiste ajal rohkem võimu kui ministri portfellis
Solarise keskuse uus omanik Kristjan Piilmann hindab, et välisinvestorite lahkumine ei ole hea uudis.
Piilmannid tegid aasta suurima kinnisvaratehingu. “Ju siis on diilid head”
Heldur Meerits saadeti viimsele teekonnale
Heldur Meerits saadeti viimsele teekonnale
Halloween on järjest tähtsam ostupüha.
“Laristamine on inimlik.” Teadlane: kaubandus manipuleerib tarbijatega popkultuuri kaudu
Solarise keskuse uus omanik Kristjan Piilmann hindab, et välisinvestorite lahkumine ei ole hea uudis.
Piilmannid tegid aasta suurima kinnisvaratehingu. “Ju siis on diilid head”
Summus Capital ostab Poolas asuva Libero Katowice kaubanduskeskuse.
Rikaste TOPi ettevõtja ostab 100 miljoni eest Poola kaubanduskeskuse
Tõnu Toompark on aktiivne üüriinvestor, kortereid on tal hetkel üheksa, portfellis on lisaks aktsiaid Tallinna börsilt ja USAst.
Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene
Lisaks investor Toomasele tegutseb päris rahaga turgudel Lätis investor Andris, Leedus investor Lukas, Poolas investor Wojtek, Sloveenias investor Max ja kohe varsti Iirimaal investor Finn.
Kodubörs kiratseb: leia kuumad investeerimisideed kolleegidelt Poolast ja Iirimaalt
Möll intressimäärade ümber — "Tänan küsimast, magan hästi"
Möll intressimäärade ümber — "Tänan küsimast, magan hästi"
Euroopa Keskpanga hoone
Kiirhinnang: euroala inflatsioon aeglustus oktoobris
Impact Dayl 2025 oli arutelu keskmes küsimus, kes vastutab muutuste ja jätkusuutlikkuse (tuleviku) eest: organisatsioon või indiviid?
  • ST
Vastutus ei ole nullsumma: regulaatorid peavad looma stabiilsed ja selged raamid
Nokia müük peaks järgnevatel aastatel suurenema vaid veidi, ja seetõttu on aktsia hinnasihti tõstetud ühe euro võrra.
Analüüsimaja tõstis Nokia hinnasihti veerandi võrra
Tallinna börs edenes reedel 0,23%.
Balti börsidest edenes ainsana Tallinna aktsiaturg
Koondkasumit teenis Ekspress kolmandas kvartalis 2,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemast kaheksa korda rohkem.
Ekspressi kasum kerkis ühekordsete tulude toel
Börsiteates selgitati, et puhaskasumi kasvu tuli tegevusefektiivsusest ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukusest.
Tallinna Vee puhaskasum kerkis veerandi jagu
Küsitluste kohaselt plaanib järjest rohkem euroala inimesi teha lähikuudel suuremaid oste, mille tarvis on seni kogutud sääste või milleks on vaja võtta laenu, märgib Eesti keskpanga president Madis Müller.
Madis Müller: intressimäärad on õigel tasemel
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja. Kohtuasjades mainitav Ramm Ehitus ise rõhutab, et vaidluse endaga pole ehitusfirmal seost.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega

Podcastid

LHV arvustab noorte finantsteadmisi: isegi meie praktikandid ei tea, et neil on pensioni teine sammas
Hommikuprogramm
LHV arvustab noorte finantsteadmisi: isegi meie praktikandid ei tea, et neil on pensioni teine sammas
00:00
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
Ruutmeetrite taga
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
00:00
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Hommikuprogramm
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Äripäeva TOP
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Investor Toomase tund
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
11.11.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
12.11.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
12.-13.11.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
13.11, 04.12.2025 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
Äripäeva Akadeemia
Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 30.10.25, 06:00
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
2
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
3
Saated
  • 29.10.25, 14:00
Austriasse koliv logistikafirma juht: „Eestist on, mida kaasa võtta“
4
Uudised
  • 30.10.25, 11:36
Töötukassa juht koondab 20 protsenti töötajatest
5
Uudised
  • 30.10.25, 15:48
Töötukassa juht suurest koondamislainest: alustame juhtidest
6
Uudised
  • 30.10.25, 16:52
13 aastat vaidlemist: suurärimehed Hääl ja Pruuli kaklevad kohalikega sadama nimel

Viimased uudised

  • ST
Sisuturundus
  • 31.10.25, 18:09
Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju
Kvartaalse väljamaksega võlakirju saab märkida 11. novembrini
Börsiuudised
  • 31.10.25, 16:42
Balti börsidest edenes ainsana Tallinna aktsiaturg
Uudised
  • 31.10.25, 16:30
Piilmannid tegid aasta suurima kinnisvaratehingu. “Ju siis on diilid head”
Uudised
  • 31.10.25, 16:27
Heldur Meerits saadeti viimsele teekonnale
Uudised
  • 31.10.25, 16:20
Kiirhinnang: euroala inflatsioon aeglustus oktoobris
Uudised
  • 31.10.25, 16:18
Hanschmidt ostab Häältelt osaluse ühises gaasitootmises
Saated
  • 31.10.25, 15:45
Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene
Uudised
  • 31.10.25, 15:42
Rikaste TOPi ettevõtja ostab 100 miljoni eest Poola kaubanduskeskuse
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025