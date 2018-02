Tõniste: mina poleks nii hoogsat maksupaketti teinud

Ma ei olnud kokkuleppe juures, kui tehti koalitsioonilepe, mis sisaldas ka maksumuudatuste paketti, ütles läinud suvel rahandusministrina valitsusega liitunud Toomas Tõniste Maalehele ja lisas, et tema nii hoogsat maksupaketti poleks teinud.

"Ja kindlasti ei oleks ma kaasa läinud sellise aktsiisitõusuga. Kindlasti!" tunnistas ta Maalehele . Tõniste meenutas aega, kui 2015, aasta enne valimisi, tegid koalitsiooni sotsid ja Reformierakond ning otsustasid aktsiiside ennaktõusu. "Tol ajal olin mina see, kes kritiseeris opositsiooni: mida te teete!? Kas teil on ka laiem mõjuanalüüs tervele majandusele? See ei ole õige suund!" rääkis Tõniste .

Tõniste rääkis Maalehele, et kuulis tookord sama juttu, mida nüüdki aktsiisitõusude õigustamiseks kasutatakse – et tervis ja nii edasi. "Esimesel päeval, kui siia majja tulin, teadsin, et see tee ei ole jätkusuutlik, et oodatud laekumised ei laeku. See oli lihtsalt minu ettevõtjakogemus, tunnetus. Kuskil on taluvuse piir."

Oma sõnul oli ta raskes positsioonis – hakata ministriks, teades, et on probleem, aga samas on koalitsioonilepe, eelarve ja kehtestamisel maksud. "Olles ettevõtja, leian, et meie ettevõtluskeskkonnale ei ole hea kehtestada pakendiaktsiis ettevõtetele, kes on tublid, täidavad oma kohustusi. Panna neile samas suurusjärgus veel aktsiis otsa! Parem lahendame probleemi, mitte ärme lihtsalt mõtleme, kuidas kellegi maksukoormust tõsta. Eesmärki sellega ei saavuta. Sellelt positsioonilt ma siin alustasin."

