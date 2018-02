Taxify autojuhid nõuavad tagasipööret

Lennart Käämer 02. veebruar 2018, 17:05

Taksojuhid tipptunnikohvil. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180202/NEWS/180209894/AR/0/AR-180209894.jpg

Ettevõtte uus hinnasüsteem on küll vastutulelik kliendile, kuid autojuhid leiavad, et neid on kruustangide vahele jäetud. Nädala eest tehtud lahendusettepanekutele pole juhtkond nende sõnul siiani reageerinud.

Reede pärastlõunal kogunesid taksoteenust vahendava Taxify autojuhid ettevõtte hoone ette Vana-Lõuna tänaval, et näidata oma rahulolematust juhtkonna otsuse vastu senine sõiduhindade süsteem välja vahetada. Varasemalt toimis Taxify taksosüsteem dünaamilise hinnastamise alusel. See tähendab, et sõiduhinnad sõltusid nõudlusest piirkonnas. Kui näiteks Saku Suurhallis lõppeb üritus ja nõudlus autode vastu on laes, siis selle võrra kõrgem on ka sõidu hind. Ühest küljest tähendas selline hinnapoliitika tasuvamat tööd juhtidele, teisalt ebastabiilseid hindu klientidele.