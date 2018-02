Tallinna Sadam müüb kivisöeterminali vara

Ainult tellijale

Järgmisel teisipäeval peaks selguma, kes omandab Tallinna Sadama endise kivisöeterminali alal paiknevad seadmed ja rajatised.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul ei avalikustata pakkumistega seonduvat enne nõukogu koosolekut. „Esmalt vaadatakse eitatud pakkumised läbi, täpsustatakse detailid ning analüüsitakse neid. Seejärel esitletakse tulemused sadama nõukogule kinnitamiseks,“ märkis Arro. Leping võitjaga sõlmitakse üksnes siis, kui ASi Tallinna Sadam nõukogu on oma otsusega lepingute sõlmimise enampakkumise võitjaga heaks kiitnud.

Tallinna Sadamale kuuluvatel kinnistutel, mis asuvad Muuga sadamas kivisöe terminali alal, tegutses varem Coal Terminal, mis pankrotistus eelmise aasta kevadel. Seoses hoonestusõiguse ja lepingute lõpetamisega läksid varad üle Tallinna Sadamale. Jaanuari keskel väljakuulutatud enampakkumise raames pandi müüki kinnistul olevad seadmed ja rajatised.

Pakkumiskutses oli märgitud, et Tallinna Sadam ei anna seoses enampakkumise esemetega garantiisid ega kinnitusi ning müüb enampakkumise esemed as is (nagu on, ilma garantiita) ning pakkujatel oli õigus nende seisukorraga eelnevalt tutvuda. Ostja kohustuseks oli märgitud omandatud esemete demonteerimise ja äraveo ning tekkinud jäätmete utiliseerimise korraldamine ja kulude kandmine.