Alajõe: ma ei valinud Autorollo asjas poolt

Endise riigikogu kantselei direktori Maria Alajõe väitel ei ole tema ega riigikogu kantselei kunagi valinud Autorollo kohtuasjas poolt.

Eile õhtul saatis Alajõe Äripäevas ilmunud artikli kohta pikema kommentaari. Alajõe sõnul sisaldab Äripäeva jt meediaväljaannete poolt nn Autorollo kohtuasja ja riigikogu kantselei IT süsteemidega seoses avaldatud teave valeväiteid ja on eksitav. “Esitatud süüdistused on alusetud ja mulle on tekitatud korvamatu kahju,“ kirjutas Alajõe.

„Minul ega riigikogu kantseleil ei ole kunagi olnud kavatsust valida pooli nn Autorollo vaidluses. Mul ei ole teada, kas riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse väidetavad e-kirjad on olemas. Küll aga tean, et kuni nende avaldamisega seotud vaidluse lõpuni ei ole keegi kavatsenud midagi kustutada. Riigikogu kantselei pidi selle kohtumäärusega arvestama vaidlusaluse arvutivõrgu kasutamise korra jõustumisel,“ selgitas Alajõe.

„Nn Autorollo kohtuasjas tehtud kohtumääruse, millega kohustati riigikogu kantseleid sorteerima riigikogu liikme kirjavahetust, täitmise üle toimub praeguseni kohtumenetlus. Riigikogu kantselei esitas nn Autorollo tsiviilasjas 02.08.2016 vastuväite. Kohus lahendas vastuväidet kuni 16.01.2018, riigikogu kantselei esitas sellele 02.02.2018 määruskaebuse. Seega kuni praeguseni on kohtumenetluses riigikogu kantselei, mitte Maria Alajõe. Süüdistused, nagu oleks 12.07.2017 allkirjastatud riigikogu kantselei arvutivõrgu kasutamise korra eesmärgiks olnud takistuste tegemine tõendite saamiseks nn Autorollo kohtuasjas on vale ja pahatahtlik. Riigikogu kantselei arvutivõrgu kasutamise korra kehtestamise näol oli tegemist osaga juba 2015 aasta lõpus planeeritud tegevusest riigikogu kantselei IT valdkonna korrastamiseks ning selle ettevalmistamine toimus tavapärases korras,“ kirjutas Alajõe eile õhtul saadetud kommentaaris.