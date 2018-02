Raport: Venemaa vaid hämab reformidest rääkides

Ainult tellijale

Täna avalikustas välisluureamet raporti "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2018". Raportis kirjeldatakse peamisi Eesti väliseid julgeolekuohte ning keskendutakse seejuures Venemaale.

Raport viitab, et president Putin ja tema lähikond kasutavad riigivõimu jätkuvalt isikliku mõjuvõimu maksimeerimiseks ja enda majanduslikuks kindlustamiseks. "Venemaa ärikliimas ellujäämise ja edu saavutmise esimene tingimus pole mitte konkurentsivõimeline toode või teenus, vaid võimuhierarhias võimalikult kõrgel tasemel eestkostja olemasolu." Tulusamate riigitellimuste jagamine võimuringkondadele lähedastele ettevõtjatele on muutunud sedavõrd enesestmõistetavaks, et Vene ajakirjandus kasutab riigitellimustest tulu teenivate ettevõtjate edetabelit mõjukuse hindamiseks.

„Me ei näe võimalust, et Putin asuks uuel ametiajal majandust tegelikult reformima. Küll aga hoitakse elus debatti majanduse reformimisest, sest see aitab luua illusiooni, et majanduse reformimisega tegeletakse,“ ütles Marran. Raportis märgitakse, et Venemaa majanduses tuleks ellu viia põhimõttelisi reforme, kuid nende ettevõtmist peab raport vähetõenäoliseks, sest need töötaksid vastu võimueliidi huvidele.

Välisluureameti peadirektor Mikk Marran märkis raportit tutvustades, et lähenevad presidendivalimised Vene Föderatsioonis on sisuliselt vormistamise küsimus, kus võimude peamiseks murekohaks on piisavalt soliidse valimisaktiivsuse tagamine, et tagada valimiste legitiimsus.

Marran märkis, et amet võib kindlalt öelda, et sanktsioonide poliitika on olnud Kremlile väga ebameeldiv üllatus. Raportis märgitakse, et Venemaa tegi sanktsioone hinnates valearvestuse, kui lootis, et need on lühiajalised. "Kremlis võidi loota, et pragmaatilised ja majanduslikud kaalutlused teevad oma töö ning peagi naastakse vastastikku kasulike tehingute juurde, sest Venemaa turg ja võimalused on Läänele tõesti olulised," märgitakse raportis ning lisatakse, et Euroopa ja USA üksmeel on olnud Kremli jaoks üllatavalt tõhus. "USA võimalikud uued sanktsioonid tekitavad Venemaa eliidi hulgas närvilisust ja tugevdaksid mõju veelgi."

Ehkki Venemaal on seda väga vastumeelne tunnistada, on sanktsioonidel olnud sealsele majandusele põhjalik ja pikaajaline mõju. Sanktsioonid pärsivad Venemaa majanduskasvu vähemalt ühe protsendipunkti võrra. "Praegu on ennatlik öelda, kas sanktsioonid toovad kaasa põhjalikke muudatusi Venemaa poliitikas või heidutavad Vene Föderatsiooni tulevaste välispoliitiliste avantüüride kavandajaid. Enne presidendivalimisi ei saa president Putin oma poliitikas näo kaotusega võrreldavaid pöördeid teha," seisab raportis, kuid samas viidatakse, et Venemaa ühiskond ei saa end enam kaua petta kujutlusega, et probleemid on Lääne tekitatud või et Venemaa majanduse põhiprobleemid tulenevad sanktsioonidest.