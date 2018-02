Valitsus sisserände kvooti ei tõstnud

Valitsus otsustas kabinetiistungil muutmata jätta sisserändekvoodi, mille alusel töötajaid ELi välistest riikidest Eestisse lastakse, ning eelistas tööjõupuudust leevendada teiste, lühiajalisemate meetmetega.

"Lühiajalise töötamise pikendamine seniselt üheksalt kuult aastani võimaldab paremini leevendada tööjõupuudust projektipõhistes valdkondades. Samal ajal ei põhjusta lühiajaline töötamine muudatusi püsielanikkonna koosseisus," ütles Anvelt. Lühiajaliselt töötajad ei ole ka praegu piirarvu all ja nii nagu varem, kehtib neile ka edaspidi Eesti keskmise palga maksmise nõue.

Siseminister Andres Anvelt ütles ministeeriumi pressiteates, et sisserände kõrval peab rohkem tegelema Eesti tööjõu ümber- ja täiendõppega, eriti piirkondades, kus tööpuudus kõrgem.

Samuti otsustas valitsus, et tippspetsialistide elamisload edaspidi kvoodi alla ei lähe.

Teisalt muudeti karmimaks tähtajalise elamisloa pikendamist. Nimelt kavatsetakse pärast viieaastase elamisloa lõppu nõuda välismaalaselt eesti keele eksamit vähemalt A2 tasemel. Ministeerium tõi põhjenduseks, et elamisloa pikendamise ajaks on välismaalane Eestis elanud viis aastat, mille jooksul tal on võimalik õppida eesti keelt nii riigi pakutavas kohanemisprogrammis kui ka iseseisvalt.

Kuni seadusemuudatuste jõustumiseni kehtib praegune välismaalaste seaduse regulatsioon, mille kohaselt on 2018. aasta piirarv 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast ehk 1315 inimest.