Riik kärbib avalikus sektoris soolist palgalõhet

Valitsus kiitis eilsel kabinetinõupidamisel heaks tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettepanekud soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris.

Ettepanekute kohaselt suurendatakse palkade läbipaistvust avalikus sektoris ja luuakse senisest tõhusamad võimalused soolise palgalõhe analüüsimiseks.

„Eestis on sooline palgalõhe Euroopa Liidu suurim. Vaatamata diskrimineerimise keelule saavad naised ja mehed tihti põhjendamatult erinevat tasu. See on ebaõiglane ning naiste töist panust alavääristav. Lisaks toob see kaasa naiste suurema vaesuse ning väljendub hilisemas elus ka madalamas pensionis,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. “Avalik sektor peab olema erasektorile selles küsimuses eeskujuks, mistõttu rakendame uusi samme esmajärjekorras just avalikus sektoris.”

Sooline palgalõhe on kompleksne probleem, mille põhjuseks on nii soostereotüübid, segregatsioon hariduses ja seejärel tööturul, ebavõrdne peresisese hoolduskoormuse jaotus kui ka otsene diskrimineerimine.

Ettepanekutega antakse tööinspektsioonile volitused teostada soolise palgalõhe järelevalvet avaliku sektori tööandja, sealhulgas riigi osalusega äriühingu tööandja üle. Eesmärk on tagada, et riigiasutused järgivad soolise võrdõiguslikkuse seaduses ette nähtud naistele ja meestele võrdse tasu maksmise põhimõtet, näidates samal ajal eeskuju teistele asutustele ja organisatsioonidele.

Järelevalve lihtsustamiseks luuakse registripõhine lahendus soolise palgalõhe analüüsimiseks, et toetada soolise palgalõhe järelevalvet avalikus sektoris. Samuti soovitatakse muuta avaliku sektori tööandjale kohustuslikuks kuvada asutuse kodulehel soo ja tööperede lõikes töötasustamise andmeid. Palkade läbipaistvus on üks tulemuslikumaid meetmeid palgalõhe vähendamiseks.

Soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris tehti riigihalduse ministrile ülesandeks viia läbi uuring, mis hindaks, kas lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötajate töötasu on õiglane ja võrdne sama vastutustasandi ja töö keerukusega töötajate töötasuga. Sotsiaalministeerium soovib läbi viia põhjaliku soolise palgalõhe uuringu, et selgitada välja palgalõhe üksikasjalikud põhjused avalikus sektoris.

Rahandusministeeriumi analüüsi järgi on riigi ametiasutustes ja hallatavates riigiasutustes üldine sooline palgalõhe 9%. Sarnase vastutustasandiga meeste ja naiste keskmine palgalõhe on kõige suurem spetsialistide algtaseme vastutustasandil, kus mehed teenivad naistest 17,7% rohkem. Uuring viitab ka soolisele segregatsioonile riigiasutustes ehk sellele, et naised ja mehed töötavad erinevates valdkondades.