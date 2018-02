Eesti vahetas Vene salakuulaja Raivo Susi vastu

Eesti Vabariik ja Venemaa Föderatsioon vahetasid Eestis salakuulamise eest süüdi mõistetud Venemaa kodaniku Artjom Zintšenko Venemaal spionaažis süüdi mõistetud Eesti kodaniku Raivo Susi vastu.

Vahetus toimus Koidula piiripunktis täna kella 10 ajal, vahendas ERRi uudisteportaal.

Harju maakohus mõistis möödunud aasta mais Artjom Zintšenko süüdi salakuulamises ja karistas teda viieaastase vanglakaristusega. Raivo Susi mõisteti mullu detsembris Venemaal süüdi spionaažis ja ta otsustati saata 12 aastaks range režiimiga kolooniasse. Mõlemad isikud esitasid armuandmispalve, mille Eesti ja Venemaa presidendid rahuldasid.

Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu sõnul sõlmisid mõlemad pooled neid rahuldava kokkuleppe.

Raivo Susi peeti kinni eelmise aasta 10. veebruaril Moskvas Šeremetjevo lennuvälja transiitalal, kui ta oli teel Tallinnast ühte Kesk-Aasia vabariiki. Kinnipidamisel vaidlustas Susi oma vahistamise ja palus end vabastada 100 000eurose kautsjoni vastu, kuid kohus lükkas tema palve tagasi.

Susi on oma süüd kategooriliselt eitanud ja leiab, et temast on tehtud Eesti ja Venemaa vahel halvenenud suhete pantvang, kirjutas Interfax.

Äripäev kirjutas Susist kui ärimehest viimati sajandi alguses, kui ta vahendas väikesi lennukeid idast läände, millest saab lugeda artiklist "Lennukimüüja pideva jälgimise all".