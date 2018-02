Nafta hinna järsk langus Eesti tanklates ei kajastu

Kuigi nafta maailmaturuhind läks möödunud nädalal 10 protsendiga langusse, müüsid meie suuremad tanklaketid bensiini ja diislikütust ikka endise hinnaga.

Ameerika Ühendriikide toornafta WTI (West Texas Intermediate) hind kukkus eelmisel nädalal 9,6 protsenti, alla 60 dollari barrelist, veel jaanuari lõpus 70 dollarini kerkinud brenti nafta odavnes nädalaga kaheksa protsenti, 62,8 dollarini barrelist, kirjutas Postimees.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles väljaandele, et kohalikud tanklaketid on kogu selle aasta kütust meeletu konkurentsi tõttu nagunii liiga odavalt müünud. "Kui vahepeal proovitigi liitrihinda kergitada 1,36 euro tasemele, polnud sel piisavalt jõudu ja konkurents surus hinna maha," rääkis Vaht ja lisas, et just see olnuks normaalne hind, mille juures tanklad saaksid tavapärased kulud tasa ja marginaali kätte.

Olerexi kommunikatsioonijuhi Jaan Olmaru sõnul on tanklates vana ja kallis kütus.

