Skeleton kolib kogu tootmise Saksamaale

Superkondensaatorite tootja Skeleton kolib suvel kogu oma tootmise Saksamaale Dresdenisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

9,1 miljonile eurole hindas Äripäev nii Oliver Ahlbergi kui ka Taavi Madiberki varanduse viimases Rikaste TOPis.

Skeleton ekspordib peaaegu kogu oma toodangu ning kolimise taga on soov viia tootmine sinna, kus on kliendid.

"Me tahame olla kliendile lähemal. See võimaldab pakkuda kliendile paremaid tarneaegu, madalamat logistikakulu ning siduda klienti paremini ettevõttega. Saksamaa puhul kõige olulisem on autotööstus. Vaatame Boschi, Continentalit, aga ka tootjad BMW, Volkswagen Grupp, Audi, siis kliendile lähedus on oluline. Samamoodi tuulikutootjad, näiteks Enercon on hea näide," selgitas Skeletoni juht ja kaasasutaja Taavi Madiberk, vahendas ERR.