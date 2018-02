Rahumaa firma võttis 40 miljonit võlga

Eesti suurettevõtjale Indrek Rahumaale kuuluv European Lingerie Group emiteeris Rootsis 40 miljoni euro eest tagatud võlakirju, et rahastada firma kasvustrateegiat.

Võlakirjade nominaalmäär on 7,75%, millele lisandub kolme kuu Euribor. Ettevõte plaanib võlakirjad noteerida Nasdaq Stockholm börsil 12 kuu jooksul alates väljastamisest. Võlakirjade lõpptähtaeg on veebruar 2021, teatas European Lingerie.

Rahumaa sõnul võeti ettevõtte võlakirjaemissioon turu poolt üle ootuste hästi vastu ja pakkumine märgiti üle. "Suurim huvi oli Euroopa ja USA intitutsionaalsete investorite poolt, osalesid ka Rootsi ja teiste Põhjamaade investorid," rääkis Rahumaa.

„Võlakirjade väljastamine ja ettevõtte viimine rahvusvahelistele kapitaliturgudele on osa laiemast kasvustrateegiast. Meie eesmärgiks on tõusta maailma pesutööstuse suurima tur Euroopa juhtivaks täielikult integreeritud pesugrupiks. Jätkame uute edukate brändide omandamisega ja turuosa kasvatamisega. Usun, et lähiaeg toob selles vallas põnevaid uudised,“ lausus Rahumaa.



European Lingerie Groupi käive oli 2017 aastal üle 72 miljoni euro. Firma toodab tekstiile ja pitsi kõigile suurematele pesubrändidele Lauma Fabrics nime all ning disainib, toodab ja müüb Conturelle ja Felina nimelisi Saksa pesubrände.