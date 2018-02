Kalvi: tuleme offshore'induse ajast

Ainult tellijale

Lätis tegutseva Liviko juhi Janek Kalvi sõnul muutuvad pangad ilmselt nõudlikumaks, eriti väikeste uute tegijatega.

Pikalt turul tegutsenud ettevõtete administratiivne osa on läinud keerulisemaks, lisas Kalvi ja märkis, et bürokraatiat tekib juurde.

“Me tuleme ajast, kus offshore’indus oli täiesti tavaline nähtus, oli legaalne ja on siiamaani, aga pankade suhtumine on muutunud. Livikol ei ole omanikud varjatud, aga kujutan ette, et väga paljudel ettevõtetel on see teistmoodi ja segadust on palju,” rääkis Kalvi Läti panga ABLV skandaali valguses sellest, kas regulatsioonid võivad muutuda veel karmimaks.

“Erandeid ei tehta,” lausus Kalvi ja lisas, et Livikol pole pankadega probleeme seni olnud. “Sülitan küll kolm korda üle vasaku õla, aga Livikol on kõik hästi olnud. Pangaarveid ei ole suletud ja kontod on lahti.”

Kalvi sõnas, et nendel on siiski praegu tugev eelis. “Liviko näitel oleme sellised, nagu ka välja paistame. Struktuur, omanikud, tegevusvaldkond on selgesti hoomatav ja arusaadav ning rahavood ja kliendid toetavad seda. Kui aga avada praegu uut ettevõtet, siis tuleb kadalipp läbida ja oma õilsameelsust oluliselt rohkem tõestada kui kunagi varem,” rääkis Kalvi ja lisas, et enam ei ole ka eriti vahet, millises Euroopa riigis konto avada – keerulisem on see nii või naa.