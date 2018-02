EfTEN ostis Marienthali keskuse

Ainult tellijale

"Tegemist on erandiga," iseloomustas Marienthali keskuse kinnistu lisandumist EfTENi II Kinnisvarafondi portfelli EfTENi juht Viljar Arakas.

Erandiga seetõttu, et Arakase kinnitusel pole viimasel ajal Eesti ärikinnisvara turule omased kõrged hinnad ja kõrgele tootluse ootus muutunud, mistõttu on raske kodumaal häid investeerimisobjekte leida. Norra investoritele kuuluvalt Gildhallilt ostetava keskusega tõuseb EfTEN Kinnisvarafond II varade maht 250 miljoni euroni, tehes sellest Balti suurima ärikinnisvarasse investeeriva fondi. Tegemist on EfTEN II fondi kuuenda investeeringuga.

EfTEN Kinnisvarafond II aasta alguse seis Fondi asutamisaasta: 2015

Varade maht: 221,5 m€

Investeeringute arv: 5

Omakapital: 110,3 m€

Müügitulu: 24,4 m€ (2016 - 16,0 m€)

Puhaskasum: 19,9 m€ (2016 - 10,5 m€)

ROIC*: 24,0 %

Plaanitav dividendi väljamakse, sh. tulumaks: 7,9 m€

Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas *ROIC ehk return on invested capital - fondi sissemaksetena investeeritud omakapitali aastane kogutootlus Allikas: EfTENi fondide ülevaade 2017

Üks sajast

Viimase aasta jooksul vaatas EfTEN Araka sõnul enne Marienthalini jõudmist läbi sadakond pakkumist. "Projekte on väga palju. Eriti Vilniuses, kuhu on viimase viie aasta jooksul juurde ehitatud 10-20 hoonet," rääkis Arakas.

EfTEN on teinud hoonetele ka mitmeid pakkumisi, ent tulutult. "Alati on leidunud optimistlikumaid kaasvõistlejaid," rääkis Arakas, lisades, et kinnisvarafondide strateegiad erinevad tugevalt ning osad on oma strateegia täitmise nimel ka valmis hingehinda välja käima.

Lähiajal EfTENi fondide portfellidesse uusi objekte ei lisandu, avaldas Arakas. "Keskendusime konkreetsele tehingule, kuid loomulikult vaatame pidevalt avatud silmadega ringi. Läbirääkimised käivad meil kogu aeg, aga ükski pole veel sellises faasis, kus võiks öelda, et siin on kohe-kohe tehing toimumas," rääkis ta.

Marienthali kinnistul on 580 parkimiskohta ja 13 426 ruutmeetrit üüritavat pinda, millel tegutseb 26 pikaajalist üürnikku, nende hulgas ka ankurüürnikud Coca-Cola, Fujitsu ja Selver. Hoone on ehitatud 2008. aastal.