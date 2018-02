KMG läheb Eesti Raudtee vastu riigikohtusse

Ainult tellijale

"Jääb kokkumängu tunne. Kedagi on nagu väga oodatud ja tema jaoks on kohendatud hanketingimusi," on varem öelnud KMG Inseneriehituse juht Arno Elias. Eesti Raudtee eitab kokkumängu.

"Jääb kokkumängu tunne. Kedagi on nagu väga oodatud ja tema jaoks on kohendatud hanketingimusi," on varem öelnud KMG Inseneriehituse juht Arno Elias. Eesti Raudtee eitab kokkumängu.

"Jääb kokkumängu tunne. Kedagi on nagu väga oodatud ja tema jaoks on kohendatud hanketingimusi," on varem öelnud KMG Inseneriehituse juht Arno Elias. Eesti Raudtee eitab kokkumängu.

Ainult tellijale

Eesti Raudteega vaidlev ettevõte KMG Inseneriehitus on valmis riigikohtus edasi vaidlema.

Äripäev kirjutas selle kuu alguses , et Eesti Raudtee suurhange ajas riigifirma tülli ettevõttega, kes pettus hanke korraldamises. Magus töö läks nende asemel Soome firmale, mille hingekirjas on Eesti Raudtee endine konsultant Kimmo Örn.

„Mitte ainult meil, vaid kõigil pakkujatel ja hankijatel on tulevaste hangete jaoks oluline teada, kas pakkumisel peab hanke tingimustest lähtuma või ei,“ selgitas KMG eelarvegrupi juht Gert Kaarmann kohtusse pöördumist. „Samuti, kas on lubatav, et hankija vahetab ühe pakkujaga infot mitu aastat, teistele aga annab aega ainult kaks kuud.“

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar rõhutas praegu, et KMG Inseneriehitus on kasutanud õigust pöörduda riigikohtu poole vaatamata sellele, et nende väited seoses Eesti Raudtee korraldatud riigihankega ei ole leidnud kinnitust vaidlustuskomisjonis, halduskohtus ega ringkonnakohtus.

„Siiani on leidnud kinnitust meie seisukoht, et tegemist on õiguspäraselt läbiviidud hankega. Ootame ära, kas riigikohus võtab esitatud kassatsioonkaebuse menetlusse või mitte, ning loodame, et saame õige pea alustada Eesti Raudtee selle aasta kõige olulisema renoveerimisprojektiga,“ ütles Kaljusaar.

Septembris ilmus meediasse teade, et Eesti Raudtee alustas viis aastat kestvate töödega Lääne-Harju raudteeliinidel ja kokku investeeritakse viie aasta jooksul ligi 75 miljonit eurot.

Suur hange