Tänasest tõusis ka Lätis alkoholiaktsiis

Läti alkoholitootjate liit suhtub aktsiisitõusu ettevaatusega. Ühenduse juht Davis Vitols hoiatas, et hinnatõus paneb elu käima mustal turul. "Leiame, et aktsiisitõus on liiga kiire. See mõjutab ennekõike madalama sissetulekuga inimesi, kes hakkavad alkoholi ostmiseks leidma teisi võimalusi."

Neid riske ei välista ka maksuamet. "Me jälgime mitte ainult alkoholi illegaalset turgu, vaid vaatame ka, kust see kaup riiki tuleb. Ja tulemused on väga head," kinnitas ameti esindaja Šmite-Roķe.

Aktsiisitõus tõstab Lätis alkoholi hinna samale tasemele Leedu omaga, kuid Eestiga võrreldes jääb see endiselt madalamaks: kange alkohol on poolteist korda odavam, õlu 2,5 korda, vahendas Läti raadio.

Läti maksuameti hinnangul toob aktsiisitõus tänavu riigikassasse 227 miljonit eurot, mida on 15% enam kui eelmisel aastal. Järgmine aktsiisitõus on Lätis kavas järgmise aasta 28. veebruaril: kolme tuleva aasta jooksul on kavas tõsta alkoholiaktsiisi kokku 35% võrra.

"See, mis saama hakkab, on näha praegu naabrite eestlaste juures: langeb reiside arv, vähenenud on Soome turistide hulk," hoiatas alkoholitootjate liidu juht Vitols. "Neil on palju muidki probleeme, mille tõttu aktsiisikogumise plaan täis ei tule."

Liidu prognooside järgi toob aktsiisitõus Läti alkoholikauplejatele 10-12% kasumi languse.