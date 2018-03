KMG vaidlus Eesti Raudteega jõudis riigikohtusse

Ainult tellijale

KMG Inseneriehituse ASi juhatuse liige Indrek Pappel leiab, et soomlase Kimmo Örni roll Eesti Raudtee konsultandi ja hiljem Mipro töötajana, ei ole õige. „See, kas ta tegi seal (Eesti Raudtees - toim) tööd kaks tundi või kaks kuud, ei ole oluline. Fakt on kole."

KMG Inseneriehituse ASi juhatuse liige Indrek Pappel leiab, et soomlase Kimmo Örni roll Eesti Raudtee konsultandi ja hiljem Mipro töötajana, ei ole õige. „See, kas ta tegi seal (Eesti Raudtees - toim) tööd kaks tundi või kaks kuud, ei ole oluline. Fakt on kole.“

KMG Inseneriehituse ASi juhatuse liige Indrek Pappel leiab, et soomlase Kimmo Örni roll Eesti Raudtee konsultandi ja hiljem Mipro töötajana, ei ole õige. „See, kas ta tegi seal (Eesti Raudtees - toim) tööd kaks tundi või kaks kuud, ei ole oluline. Fakt on kole.“

Riigikohus võttis täna menetlusse KMG Inseneriehituse kaebuse, millega jätkub nende vaidlus Eesti Raudteega.

Äripäev kirjutas eelmisel kuul , et Eesti Raudtee suurhange ajas riigifirma tülli KMGga, kes pettus liiklusjuhtimissüsteemihanke korraldamises. Magus töö läks Soome firmale, mille hingekirjas on Eesti Raudtee endine konsultant Kimmo Örn, kes Eesti Raudteega kinnitab, et ei saanud hanke kohta delikaatset infot. KMG juhatuse liige Indrek Pappel ütles aga , et tõeline konsultant ei konsulteeri tellijat ega lähe seejärel töövõtja poole üle. „See, kas ta tegi seal (Eesti Raudtees – toim) tööd kaks tundi või kaks kuud, ei ole oluline. Fakt on kole.“

„Oleme rahul, et meie kassatsioonkaebus on menetlusse võetud. Jääme ootama riigikohtu lahendit,“ kommenteeris KMG juht Arno Elias riigikohtu tänast otsust.

KMG ja ühispakkuja, tšehhide AŽD Praha tahavad, et tühistataks riigihangete vaidlustuskomisjoni otsus, mis neid ei toetanud, samuti ootavad Mipro võitjaks valimise kehtetuks tunnistamist.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht ütles täna, et nende arvamus ei ole muutunud. "Alama astme kohtud on langetanud õige otsuse ja kassatsioonkaebus on põhjendamatu," lausus Monika Kaljusaar ja lisas, et loodetavasti langetab Eesti Raudtee otsuse võimalikult kiiresti, jättes kaebuse rahuldamata ning Eesti Raudtee saab töödega alustada.

Mipro võitis Lääne-Harju uue liiklusjuhtimissüsteemi projekteerimis-ehitushanke. Kui Eesti Raudtee arvas, et liiklusjuhtimisprojekt õnnestub ära teha 28,7 miljoni euroga, siis soomlaste Mipro lubas töö teha 16,5 miljoni euroga ehk siis lubas arvatust umbes 43% väiksemat hinda. Teiseks jäänud KMG Inseneriehituse ja Tšehhi firma AŽD Praha pakkumine oli Mipro omast juba pea 65% kallim.

KMG pakkunuks firma juhi Arno Eliase sõnul madalamat hinda, kui hankes poleks lisatingimused odavamaid tehnilisi lahendusi välistanud Eesti Raudtee on öelnud, et Mipro vastab kõikidele kvalifitseerimise tingimustele, soomlaste pakkumus ei ole liiga odav ja Mipro võitjaks valimine oli õiguspärane.

Mullu firmast lahkunud juhatuse liige ja finantsdirektor Toomas Virro on kiitnud Eesti Raudtee säästlikkust. „Langetasime lävendit, et Miprol oleks olnud võimalik pakkuma tulla,“ rääkis Virro. „Ootasime, et Mipro tuleb soodsama hinnaga pakkuma. Meie arvamus oli, et kui teenus sobib Soome raudteele, siis Eesti raudtee nõuded ja ootused ei saa olla kõrgemad kui Soomes, kus sõidavad rongid 240 kilomeetrit tunnis.”

