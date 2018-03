Skeleton aitab Transiidikeskuse kraanal kütust säästa

Superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies ja Transiidikeskuse AS esitlevad uudsete superkondensaatoritega varustatud Rubber Tyred Gantry (RTG) kraanat. Grafeenil põhinevate superkondensaatoritega saavutati konteinerterminalis 34% kütuse kokkuhoid, teatas Skeleton.

Superkondensaatoritel põhinev kineetilise energia taastamise süsteem (KERS) aitab vähendada kütusekulu ja CO 2 emissioone 34% võrra. Muuga sadamas asuvale kraanale paigaldatud KERS salvestab energiat, kui kraana koormat langetab, ja võimaldab sama energiat kasutada koorma tõstmiseks.

"Skeletoni superkondensaatorite laadimisaeg on alla kolme sekundi, efektiivsus üle 95% ja eluiga 20 aastat. Seetõttu sobivad need KERS-lahendustesse ideaalselt. Ma olen väga rahul, et meie tiim on suutnud oma teadmised mootorspordis ja raskeveokites kasutatavatest KERSidest üle kanda sadamakraanale ja saavutanud seejuures väga suure kütuse kokkuhoiu," kommenteeris Skeleton Technologiesi tegevjuht Taavi Madiberk.

Energiasalvestussüsteemid, sealhulgas superkondensaatorid, mängivad tulevikus järjest suuremat rolli, sest nende abil on lühiajalise tippkoormuse katmine lihtsam, kirjutab Skeleton pressiteates.