Ojasalu: erakondade rahastamise kontroll on ummikus

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimehe Ardo Ojasalu sõnul pole Eestis poliitilist tahet tõmmata kriips peale võimalusele saada varjatud annetusi.

Järelevalvekomisjonil puudub igasugune võimalus kontrollida, kui palju kulutavad Eesti erakonnad ja kandidaadid sotsiaalmeedia kampaaniatele raha või kes tegelikult tasub sotsiaalmeedia reklaamide eest, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Ardo Ojasalu ütles ERRile, et komisjon on sel teemal kirjutanud korduvalt justiitsministeeriumile ja riigikogu põhiseaduskomisjonile, et need töötaks välja erakonnaseaduse muutmise. "Elementaarne, mis oleks vaja teha, on see, et erakondade rahastamise järelevalve komisjonil oleks õigus küsida informatsiooni kolmanda isiku käest, kes ise ei ole erakond," selgitas Ojajalu.

