Rootsi meedia räägib Amazoni tulekust

E-kaubandusfirma Amazon tuleb Põhjamaadesse, vahendab Helsingin Sanomat Rootsi lehtede uudist.

Di Digital kirjutab, et Amazon kavatseb tegevuse Põhjamaadesse tuua juba sel kevadel. Väljaandele intervjuu andnud investor Staffan Mölndal ütles, et Amazon palkab Rootsist juba veebikaubanduse spetsialiste. Tema hinnangul alustab e-kaubanduse hiid tegevust enne nn musta reedet märtsi lõpus, mis on USAs aasta tähtsaim ostupäev.

Di Digitali teatel avaks Amazon Rootsis kevadel oma jaotuskeskuse.

Teise Rootsi e-kaubanduse spetsialisti arvates alustab Amazon Rootsiga samal ajal tegevuse ka Soomes ja Taanis. Hans Otterling ettevõttest Northzone usub, et Amazoni eesmärk on toimetada kaup kliendile ühe päevaga.

Eestile kõige lähem Amazoni jaotuskeskus asub praegu Poolas. 15. veebruaril toimunud Baltic E-commerce Summitil andis Amazon teada, et Eestis nad praegu logistikakeskust avada ei plaani.

Amazon on lääne silmapaistvaim veebipood. USAs on veebikaubanduse kasv kaubanduskeskustele juba märkimisväärseid probleeme toonud. Arvatakse, et aastaks 2022 on sealsest 1200 kaubanduskeskusest iga neljas uksed kinni pannud.