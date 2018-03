Andrus Treier lahkus Lux Expressist

Ainult tellijale

Septembris bussifirmat Lux Express Estonia tüürima läinud endine KredExi juht Andrus Treier lahkus märtsi alguses ametist.

"Nii see on," kinnitas Treier, et töö bussifirma juhatuse liikmena jäi vaid poole aasta pikkuseks. Veel pole kindel, mida tippjuht edasi tegema hakkab, ent mõned variandid on juba silmapiiril.