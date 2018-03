Kuidas sitapeadega toime tulla

7 soovitust-küsimust mölakate teemal

1. Kasuta Da Vinci ­reeglit

Da Vinci reegel kõlab nii: “On palju lihtsam vastu panna ­alguses kui lõpus”. Kui sa kohtud inimesega – tööl või eraelus – kes tundub olevat esmaklassiline sitapea, siis mõistlikum on ehk kohe eemale astuda, mitte jääda lootma, et “ehk ta muutub” vms. Hiljem on lahkuda palju-palju raskem.

2. Kaitse ka teisi, mitte ainult iseennast

Whartoni ülikooli professor Adam Grant väidab, tuginedes uuringutele, et kõige konstruktiivsemad, edukamad inimesed on andjad, mitte võtjad. Kui sa aitad lisaks endale ka teisi sitapea mõjuvõimust vabaneda, oled teinud maailma ja teiste inimeste elu paremaks. Muidugi on seda lihtsam teha, kui sul on võimu, kui sa oled üks n-ö otsustajatest. Lase sitapead lahti või isoleeri nende mõju, isegi kui nad otseselt sind ei sega.

3. Proovi pöörata sitapea “sõbraks”

Enne kui inimesele sitapea tempel otsaette lüüa, tasub ehk proovida heaga. Sest tasub meeles pidada kuldset reeglit: “Ära kiirusta teise inimese sitapeaks sildistamisega ja ära viivita vajadusel ennast selleks nimetamisega.” Mis tähendab ka, et ole kindel, et sa ei sildista teist inimest lihtsalt ühe-kahe käitumise pärast, mis sulle ei meeldi. Sertifitseeritud sitapeaks olemine eeldab ikka palju enamat. Ning proovi märgata asju, mida ta teeb ka hästi ja vastata tema nõmedale käitumisele hoolivuse ja sõbralikkusega. Vähemalt mõni aeg. See nõuab enesekindlust ja järjepidevust, ent see on ka ainus viis, kuidas on võimalik teist inimest muutusele suunata. Muidugi ei pea seda tegema lõputult.

4. Vaata ausalt peeglisse – kas sa oled osa probleemist?

Me – see tähendab meie kõik – oleme päris head eitama ja eirama enda vigu. Isegi kui me mööname oma mõningaid puudusi või teiste jaoks ebasobivat käitumist, oleme üsna kehvad hindajad, kuivõrd palju see teisi inimesi mõjutab.

Siinkohal meenub üks hiljutine meeskonna coaching, kus üks juhtidest (ettevõtte tippjuhtkonna liige) märkis, et ta küll rullib oma kohatute ja sageli asjasse mitte puutuvate märkustega teistest üle, mistõttu sageli ka koosolekud lähevad lappama, ent “see olen mina ja eks teised peavad sellega siis leppima”. Muuseas, raamatus on ka n-ö tingimused, mis soodustavad teistes inimestes tunde tekkimist, et sinu puhul võib olla tegu sitapeaga.

Mõistagi on nendeks näiteks negatiivsed ja mürgiselt sarkastilised märkused, ent ka see, kui sa koosolekutel vaatad pidevalt oma telefoni ja sul on kogu aeg nii palju teha, nii palju mõtteid, millest rääkida ja nii-nii kiire.