Pedantne professionaal igas rollis

Autoritaarne juht

Ugala teatrit juhtinud poliitik Jaak Allik ütles, et Nõgene on erakordselt haldussuutlik ja sihikindel juht. „Väga konkreetne. Ja ka autoritaarne. Aga ega mitteautoritaarne kantsler või teatrijuht ei tule ju toime. Ma julgen öelda, et kõigega, mida ta on oma eesmärgiks seadnud, on ta toime tulnud, ja sellega ta on omandanud ka kultuuriringkondades üsna suure autoriteedi.“

Allik tõdes, et Nõgenel on olnud nii vaenlasi kui ka sõpru sellepärast, et ta on täitnud oma ülesandeid professionaalselt. „Olles puutunud kokku üsna paljude avalikus teenistuses olnud inimestega, on ta üks võimekamaid ja konkreetsemaid.“

Demokraatlik juht tekitab tema sõnul teatris kaose. Tema sõnul peab nii teatrijuht kui ka kantsler olema autoritaarne, sest nendes rollides on see paratamatu. Nii nagu teatris, tuleb ka mujal tema hinnangul hinnata inimest selle järgi, kui professionaalselt ta oma rolli täidab.

„Desdemonale kaasa tundev Othello, kes teda ära ei kägista, lihtsalt ei saa seda rolli mängida. Rollid on ette kirjutatud. Ta saab aru oma rollist, selle piiridest,“ selgitas Allik ja lisas, et tema jaoks on mõnevõrra üllatuslik, et Nõgene on toime tulnud mitme kultuuriministriga, kes on olnud ka eri erakondadest. Ta märkis, et Nõgene tuli toime ka praeguse kultuuriministriga, kellega neil on olnud teatrijuhtidena erialaselt erinevad huvid. „See ei takistanud neil leidmast koostööd teistes rollides, sest kumbki määratles väga selgelt oma rolli piire. Ja Paavol on olnud alati väga selge arusaam oma rollist. Ta ei ole tükkinud neist piiridest väljapoole.“

Allik on aga kindel, et sügavalt kultuurihuviline ja kultuuri administraator Nõgene tuleb kultuuri tagasi. „Ma arvan, et see tegevus nüüd erasektoris on tema elus vahepala. Aga ta annab kindlasti Tallinkile kõik, mida talt oodatakse.“ Siiski ütles ta, et praegu tuleb Nõgenel end laevade teemaga kurssi viia.

„Et Tallinki laevade teeninduskultuur oleks kõrgel tasemel, seda Paavo muidugi oskab. Ja ka inimesi oskab ta valida. Kui ta ei pea otseselt sekkuma sellesse, et laevad püsiksid vee peal ja läheksid õigest sadamast õigesse sadamasse, siis ma arvan, et ta saab hakkama,“ sõnas ta. Inimesi oskab Nõgene Alliku hinnangul juhtida. „Neid inimesi, kes on võimekad. Ja need inimesed, kes on vähem võimekad, neist oskab ta ka võimekalt lahti saada,“ sõnas Allik veel ja lisas, et ootab teda kultuurisfääri tagasi.