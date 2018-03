Ettevõtja: pangad tapavad meie idumajanduse

Idukeskkond hävitatakse

Pipedrive’i ja LIFT99 asutaja ning kaasomanik Ragnar Sass näeb pankade sellises tegevuses ohtu kogu e-residentsuse programmile. Tema sõnul pole tegu üksikjuhtumi, vaid kordva mustriga.

„Juhtum pole kaugeltki ainus, kus just Ukraina kodanike kontod suletakse. Kui pangakonto avamine e-residendile on kogu aeg olnud väga keeruline, siis viimastel nädalatel on asi läinud täiesti hulluks. Massiliselt on kuulda pangakontode sulgemisest, mis sunnib e-residente sulgema oma firmasid ja siit lahkuma,“ kurjustas Sass.

„Kui seda suhtumist kohe ei muudeta, siis kaob Eesti kiiresti start-up'i maailmakaardilt. Kogu meie 20 aasta edulugu lastakse praegu finantsregulaatorite ja pankade poolt kanalisatsiooni. Iroonilisel kombel pole seni märgata ühtegi lahendust riigi ja valituse tasemel,“ lisas ta.