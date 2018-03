Intervjuu: mis kinnisvarasektoris praegu toimub?

Kinnisvaraarenduse konverents Anname ülevaate arendusturul toimuvast ja toome kuulajateni oluliste kinnisvaraarenduste tulevikuperspektiivid. Räägime hetkel töös olevate mastaapsete arendusprojektide kujunemisloost ja projektide hetkeseisust. Uuri lähemalt SIIT.

Ruutmeetrihinna järgi ei saa seda asja võtta. Saaks ehk küsida, kui palju on selliseid kortereid vaja, mille lõpphind jääb kuni 150 000 eurot ja mis asuvad pigem linna äärtes ning on mõeldud pigem nii üksikutele kui ka peredele ja pigem on sellised keskklassi korterid. Keskeltläbi võtab turg vastu 1100-1300 sellist korterit aastas – sel juhul on olemas ka teatav laojääk, kuid see ei jää arendajat painama.

Mida tehakse lähiaastatel nende Tallinna kesklinna ja Kalamaja kallima otsa korteritega, mida ei suudeta aasta-paari jooksul maha müüa?

Nn kallima otsa korterite arendamisel on arvestatud puhvriga, mis peaks katma aelgasema müügi. Nii on need siis pakkumisel, aga näeme rohkem erinevaid kampaaniad ja soodustusi. Päris odavmüügiks kindlasti ei lähe.

Kas ja millal võiks tekkida vajadus juba n-ö käima lükatud arendusprojekte külmutada?

Projektide kui selliste külmutamisest ei peaks ehk rääkimagi. Pigem on nii, et suured arendused on jagatud etappidesse ning kui turuolukord ei luba, järgmise etapiga ka ei alustata.

Ja pigem on täna ikka nii, et kui täit kindlust arenduse edukuses ei ole, ei alustata ning püütakse leida muid alternatiive. Või lihtsalt oodatakse ja keskendutakse muudele tegevustele-objektidele.

Päriselt külmutamise juttu ilmselt tuleb rääkida sel juhul, kui meie majanduses juhtub midagi drastilist ning see kõik toimub väga kiirelt. Ilmselt on siis küsimus ka muus kinnisvaraturus ja majanduselus laiemalt.