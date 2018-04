Linnapea Taavi Aas ei taha trahvi maksta

Linnapea osutas, et komisjoni ettekirjutus tugineb väitele, et uudise eesmärk oli mõjutada valijate otsuseid. "Sel juhul on kõik ajakirjandusväljaanded, mis avaldasid uudise Taavi Aasa kandideerimisest linnapeaks, kasutades samu lauseid ja sama infot, teinud katse mõjutada valijate otsuseid. Tegelikult on tegemist lihtsalt avalikku huvi pälviva sündmusega," selgitas Aas.

Komisjonist tulevate signaalide kohaselt häirib neid see, et teisi linnapea kandidaate polnud kajastatud Stolitsas samas mahus. Komisjon osutab, et vastates Stolitsa küsimustele pidi Aas teadma, et ta reklaamib end kui kandidaati eelseisvatel valimistel. Kuid see info on ekslik.

"Paistab, et komisjon on eiranud kõike neile seni öeldut. Stolitsa pole mulle küsimusi esitanud. See on väärinfo. Intervjuud selle loo valmimisel polnud. Stolitsa lugu valmis sama pressiteate materjali põhjal, mida kasutasid ka paljud muud meediaväljaanded. Seega põhineb komisjoni keskne väide valel," kinnitas Aas.

"Kui komisjon otsustab mind väärinfo põhjal karistada, siis on selge, et sellele tuleb kohtus vastu vaielda. Argumendid selleks on head," ütles Aas.