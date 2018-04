Politsei pidas kinni Tallinna Linnatranspordi töötajad

Täna pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni Tallinna Linnatranspordi ASi neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises.

Kriminaalmenetluse tähelepanu keskmes on kasutatud busside ostmise hanked alates 2012. aastast. Ühele juhtivtöötajale heidetakse samuti ette suures ulatuses altkäemaksu võtmist ajavahemikul 2012-2017 selle eest, et kindlad ettevõtted saaks eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimise käigus.

Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega Tallinna Linnatranspordi ASile.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et tegemist on esimeste avalike menetlustoimingutega kriminaalasjas, mida alustati eelmisel suvel. „Oleme kogunud piisavalt tõendeid, et kuriteos kahtlustatavana kinni pidada seitse meest. Neist kahe puhul plaanib prokuratuur taotleda kohtult ka vahistamist,“ selgitas eriasjade prokurör Kivioja.

Kriminaalmenetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.