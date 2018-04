Kuidas Erik Sakkov pani Hanschmidti piima joonistama

Ainult tellijale

Aasta oli 1997 ja Erik Sakkov oli Ühispanga reklaamidirektor. „Minu juurde jookseb Ühispanga juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja teatab: jama on, meie kõige tähtsamal kliendil on sünnipäev - mine too talle kingitus ja eelarve on piiramatu." Mida Sakkov teeb?

Erik Sakkov rääkis Eesti suurimal turunduskonverentsil Password 2018, kuidas teha turundust, mis muutub osaks kultuurist.

Sakkov alustas ettekannet meenutusega 1997. aastast, kui ta oli Eesti Ühispanga reklaamidirektor. „Minu juurde jookseb Ühispanga juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja teatab: jama on, meie kõige tähtsamal kliendil on sünnipäev - mine too talle kingitus ja eelarve on piiramatu. Läksin siis šoppama ja mul kulus 17 krooni 20 senti, see on praegu veidi üle 1 euro. See oli lõpuks kõige popim kingitus, kuigi sinna tassiti skulptuure ja värke kokku, sest ikkagi väga tähtis mees. Ja meie Ain läks 17 krooni maksva kingitusega,“ kirjeldas Sakkov.

Mis see siis oli? „Ma ostsin raami ja valge paberi. Pliiats oli meil omal olemas. Ja Ain joonistas talle piima ning kirjutas oma nime juurde. See kingitus käib selle mehega siiani kaasas ja ta räägib ikka, et kujutage ette, Ain joonistas mulle piima,“ jutustas Sakkov.

Avaldame Erik Sakkovi ettekande täismahus.