Restoranitest: pikk ja ilus hommikusöök Rukkis

Kui me lihavõttepühade hommikul kohvikusse Rukis jõudsime, olid kõik lauad juba hõivatud. Aeg oli varajane, Rukis teeb uksed ka pühapäeviti juba kell kaheksa lahti.

Pühapäeva hommikul on vanalinn täielikult turistidele päralt. Nii varajasel tunnil oli neid veel vähe näha, seepärast oli imestus pilgeni täis Rukist nähes suur – poleks osanud arvata, et ka hommikusöögiks peaks laua eelmisel päeval kinni panema.

Hinnang Toit-jook: 9

Teenindus: 8

Interjöör: 9

Kokku: 26/30

Kuigi põhjust ju oleks, kohvikute ilu ja võlu avaldubki kõige säravamal kujul just hommikuti, kui küpsetised on äsja ahjust tulnud ja kohvilõhn eriliselt ahvatlev. Rukki hommikusöögimenüü ületas aga kõik ootused - see polnud mitte ainult maitsev, vaid ka pikk ja ilus. Enamjaolt on tegemist klassikaga - puder, omlett, Benedicti munad, pannkoogid, sõrnikud, croissant'id täidisega ja ilma, baquette'id, võileivad ja salatid, kuid kõik tavapärasest pidulikumad ja lopsakamas seades.

Rahvaste Paabel

Omlett tuli lauale malmpannil, täidist on croissant'ide vahel ohtralt ja saiake ise oli peaaegu eht-prantslaslikult krõbe, moosidel on kodused maitsed ja salat tõeliselt hommikuvärske - kõik oli maitsev. Rohkem veel kui toit ja jook meeldis mulle aga Rukki eriliselt hubane, aga samas pidulik meeleolu. Muidugi on rahvast pilgeni täis kohvik iseenesest vaatamisväärsus, aga võõraid keeli rääkivad ja mitmes toonis nahavärviga inimesed lisasid sellele ka paraja annuse suurlinlikkust.