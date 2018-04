Kreml: hoiame turgudel toimuval silma peal

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et riigi juhtkond hoiab olukorda turgudel piisava tähelepanu all, vahendas agentuur TASS.

„Praegu on tõepoolest börsil olnud küllaltki tugevad negatiivsed liikumised. Osaliselt on need tingitud konjunktuurist, osaliselt on põhjuseks emotsionaalsed tagajärjed,“ rääkis Peskov täna Kremlis ajakirjanikele ja lisas, et sellist asja ikka juhtub, ja et selle tulemuseks on teatud korrektiiv. „Missugune, ei oska praegu ilmselt keegi öelda,“ lisas ta.

Vähemalt hoiavad kõik praegu olukorda piisava tähelepanu all, rõhutas Peskov, pidades kõigi all silmas valitsust.