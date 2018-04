Kapo: soojadest suhetest Venemaaga rääkida ei saa

Ainult tellijale

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu tõdes, et Vene luureteenistuste aktiivne värbamine Eestis ja sidemete loomine juba koolilastega näitab, et sooje suhteid kahe naaberriigi vahel niipea oodata ei ole.

Nii Zintšeko kui Tihhanovski ülesanne GRU heaks töötades oli koguda ingormatsiooni riigikaitse ja riigi toimetamise seisukohalt elutähtsate objektide kohta ning täita muid temale antud ülesandeid. „Mõlemad kaasused näitavad selgelt, et GRU suunast lähtuv Eesti-vastane luuretegevus on viimastel aastatel pigem intensiivistunud,“ seisab aastaraamatus.

Piisavalt tõendeid

Raamatus tõdetakse, et GRU kõrval paistab jätkuvalt silma ka FSB (föderaalne julgeolekuteenistus ehk vastuluure). FSB heaks töötamise eest mõisteti eelmisel aastal vangi Vene kodanik Mihhail Petrov ning Eesti ja Vene topeltkodakondsusega Albert Provornikov.

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu tõdes, et see, et möödunud aastal õnnestus esmakordselt GRU agendid kohtu alla anda ja tõendada sõjaväeluure tegevus, on märgiline. Seni oli räägitud, et kolm Vene eriteenistust Eestis tegutsevad, kuid tõendatud oli vaid FSRi ja FSB jaoks töötamine. „Meil ei olnud ette näidata, et meil on ka GRU kasuks töötanud isikuid Eestis tegutsemas. Need on nüüd selles mõttes näidisasjad, et meie sõnad ei ole olnud tühipaljad. Kui Eesti kohus kellegi süüdi mõistab, võib arvata, et on olnud piisavalt tõendeid, et seda ka väita.“

Sinisalu märkis, et kiputakse arvama, et Vene eriteenistused üritavad värvata vaid neid inimesi, kellel on juurdepääs riigisaladusele. Tema kinnitusel see aga nii ei ole ja salajasele koostööle kaasatakse ka neid inimesi, kes saavad teha visuaalset luuret ehk koguda informatsiooni justkui avatud kohas. Isikud saadetakse näiteks kuhugi sõjaväeosa või ka kaitsepolitsei hoone juurde, et pildistada kõiki sisenevaid ja väljuvaid inimesi ning sõidukeid.