Tehnopol kutsub idufirmasid konkursile

Teaduspark Tehnopol kutsub Eesti idufirmasid 19. aprillini registreeruma rahvusvahelisele konkursile PowerUp!.

Neljandat korda toimuvale Kesk- ja Ida-Euroopa rohetehnoloogia idufirmade konkursile on oodatud ideed, mis aitavad kaasa säästva energia sektori arengule ja sudu vähendamisele. Samuti on kandideerima oodatud ka mobiilsuse, nutika linna ja küberturvalisusega seotud ideed, teatas Tehnopol pressile.

Lisaks 30 000 euro suurusele peaauhinnale on rahalised auhinnad ka teisele ja kolmandale kohale – vastavalt 10 000 eurot ja 5000 eurot. Kõige põnevamate projektide autorid kutsutakse osalema EIT InnoEnergy Highway® kiirendisse, mis pakub kuni 150 000 euro suurust finantseeringut.

Tehnopol Startup Inkubaatori projektijuhi ja võistluse Eesti eestvedaja Heleri Holmi sõnul on PowerUp! konkurssi korraldatud 2015. aastast ning seni on see meie idufirmadele olnud väga edukas. Eestlaste üks esimesi edulugusid PowerUp!’il kuulub noorte inseneride Nikon Vidjajevi ja Jan Terentjevi loodud idufirmale Lainergy, kes tõid 2015. aastal 100 osaleja seast koju võitja tiitli ning 10 000eurose auhinnaraha. Lainergy võiduidee kätkes laineenergiast elektrit tootvat mobiilset ja hõljuvat elektrijaama.

Nikon Vidjajevi sõnul on keerulise ja suuri investeeringuid nõudva idee arendusetapp on olnud pikk ja põhjalik, kuid nüüdseks on projektiga jõutud tehnoloogiliste testimisteni. „Kui leiame vajalikud lisafinantseeringud, on kõik eeldused tootmisega alustamiseks olemas,“ ütles Vidjajev.

Maikuus osalevad konkursi PowerUp! ideede esitajad oma riigi bootcamp’is ja kohalikes finaalides. Iga riigi võitjad kutsutakse lõppvõistlusele, mis toimub 19. juunil Prahas. Konkursil osalemiseks on vajalikud toote prototüüp ja meeskond.