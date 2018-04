Valitsus sisserände piirarvu ei suurenda, küll aga saatis riigikokku välismaalaste seaduse muudatuse, mis viib sisserände piirarvu alt välja kahekordset keskmist palka saavate tippspetsialistide värbamise.

Samuti pikendatakse seadusemuudatusega lühiajalist töötamist üheksalt kuult aastale ning kehtestatakse tähtajalise elamisloa pikendamisel keelenõue.

Siseminister Andres Anvelt meenutas, et sisserände piirarvu eesmärk on kaitsta Eesti enda tööturgu. „Samas vajame välismaiseid tippspetsialiste, et elavdada majandust ja luua täiendavaid töökohti meie inimestele. Oma otsuse tegemisel lähtus valitsus meie inimeste maksimaalsest kaasamisest tööturule ja regionaalse tööpuuduse vähendamisest,“ sõnas Anvelt.

Prognoosi kohaselt asub Eestis tänavu tööle kuni 300 kolmandatest riikidest pärit tippspetsialisti.

Lühiajalise töötamise pikendamine leevendab nende ettevõtjate muresid, kes vajavad oma majandustegevuse hooajalisuse tõttu paindlikkust tööjõu planeerimisel – nagu näiteks ehituses.

Uuendusena kehtestatakse välismaalasele eesti keele oskuse nõue tasemel A2, kui välismaalane on elanud Eestis töötamiseks antud tähtajalise elamisloa alusel vähemalt viis aastat ja taotleb uut tähtajalist elamisluba Eestis töötamiseks.