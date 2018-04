Ericsson Eesti saab uue juhi

Lackman töötas Ericsson Eesti juhina alates 2011. aastast, olles samal ajal ka ettevõtte juhatuse liige ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liige.

Durejko plaanid uue juhina

Ericsson Eesti juht Andrus Durejko ütles, et tema eesmärk on tugevdada Ericssoni positsiooni 5G väljaarendamisel. „5G ja IoT (Internet of Things) mängib lähitulevikus mitte ainult kommunikatsiooni-, vaid ka äri- ja ühiskonnaarengus keskset rolli. Eesti IKT-sektor koos riigi toetuse ja seadusandlusega on loonud võimaluse, et Eesti on saanud juhtivaks riigiks e-teenuste ja kiire interneti ühenduse kaudu,“ ütles Durejko.

Eestist pärit Durejko liitus Ericssoniga 1993. aastal ja on töötanud mitmes ametis. Viimati vastutas ta süsteemiintegratsiooniprogrammide eest Eestis, enne seda juhtis mobiilsidevõrkude osakonda Ukrainas.

Ericssoni Tallinna tehase juhina jätkab Lars Ottoson, kes jääb ka juhatusse.

Ericsson Eesti Tallinna tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas. Ericsson Eestis töötab ligikaudu 1500 inimest.