Versobanki karistati eelmiste juhtide pattude eest

Finantsinspektsioon pani Versobanki juhtima ja päästma tulnud Aivo Adamsoni ja uued juhatuse liikmed vastutama probleemide eest, mis olid eelmisel juhatusel ja nõukogul kahe silma vahele jäänud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kuigi Versobank palus finantsinspektsioonilt kolm kuni kuus kuud lisaaega, et teha panga omandistruktuuris radikaalsed muudatused, neile seda ei võimaldatud.

Eesti Päevaleht kirjutab, et FI ja EKP karistavad oma otsusega praegu inimesi, kes hakkasid Versobankis muudatusi tegema. Pangale probleeme tekitanud – või probleeme mitte lahendanud – juhid olid juba lahkunud ja enamik neist töötab praegu teiste krediidi- ja finantsasutuste juhtivatel ametikohtadel. Näiteks Versobanki pikaaegne juhatuse liige Sven Raba (7.12.2002–25.11.2014) on Bigbanki juhatuse esimees, samuti pikalt Versobanki juhatusse kuulunud Mart Veskimägi (6.12.2000–18.1.2017) tegeleb Bigbanki juhatuses riskijuhtimise valdkonnaga. Veidi alla aasta Versobanki juhatuses olnud Margus Normak (19.12.2016–7.12.2017) on Koduliising ASi juhatuse liige. Versobanki 12 aastat juhtinud Riho Rasmann praegu pangandusettevõttes ei tööta.

Eesti Päevaleht palus kommentaari ka finantsinspektsioonilt, kuid sai üldsõnalise vastuse, mis piirdus tõdemusega, et "finantsjärelevalve, sh rahapesu tõkestamise valdkonnas, on pidev”.