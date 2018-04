Pertens mõisteti kohtus õigeks

TREV-2 juht Sven Pertens ei pidanud reaalseks, et rajatisi ehitati möödunud aastal nii suures mahus.

Eile mõistis Tallinna ringkonnakohus õigeks Sven Pertensi, keda prokuratuur süüdistas väidetavas soodustuskelmusele kaasaaitamises.

Endist Lemminkäineni juhti ja läinud kevadest TREV-2 Gruppi juhtivat Sven Pertensit süüdistati soodustuskelmuse katsele kaasaaitamises. Pertens ise eitas süüd ning seda, et kriminaalasi oli seotud tema lahkumisega Lemminkäinenist. Ta lahkus Lemminkäinen Eesti tegevjuhi kohalt ülemöödunud suvel, olles ettevõttes töötanud ligi 20 aastat.

Kohtuastmete hinnangud Ainsana leidis tõendamist see, et Sven Pertens allkirjastas AS Lemmikäinen Eesti ja AS Level vahel sõlmitud töövõtulepingu ja andis nõusoleku sõlmida kahe firma vahel töövõtuleping. Pertens kinnitas esimese lepingu allkirjastamist ja nõusoleku andmist alltöövõtulepingu allkirjastamiseks, kuid eitas tahtlikku kaasaaitamist Leveli võimalikule kelmusele KIK-ilt toetuse taotlemisel.

Maakohtu hinnangul on välistatud Pertensi poolt tahtlik kaasaaitamistegu.

Ringkonnakohus märkis, et tõendite puudumist Pertensi teadmisest lepingute sõlmimisest väidetava soodustuskelmuse toimepanemise eesmärgil, möönab apellatsioonis ka prokuratuur.

Ringkonnakohtu kolleegiumi lõppjäreldus oli, et Pertensi käitumises ei ole tuvastatav kuriteo toimepanemise koosseis ning seega kuulub Pertens talle esitatud süüdistuses õigeksmõistmisele.

Pertensit süüdistati selles, et ta olevat ettevõtte juhatuse liikmena teadlikult esitanud valedokumente ja aidanud niimoodi teise ettevõtte esindajal pettuse teel saada toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). Teise ettevõtte esindaja taotles valeandmetega dokumentide abil betoonehitise lammutuseks KIKilt toetust, näidates tööde tegijana ettevõtet, mida esindas Pertens. Tööde maksumusena näidati enam kui 89 000 eurot.

Esitatud valeandmete põhjal rahuldas KIK taotluse ning maksis ettevõttele üle 26 000 euro toetust, ent kohapeal asja kontrollides avastas KIK, et tööd tegi tegelikult taotluse esitanud ettevõte ise ning jättis toetussumma välja maksmata.

Ringkonnakohus kinnitas oma eilse otsusega, et prokuratuuri süüdistus on alusetu ning Pertens kuulub õigeksmõistmisele.

Pertens: prokuratuur süüdistab kergekäeliselt

Pertens ütles kommentaariks, et on korduvalt rõhutanud oma süütust ning nüüd on ka kaks kohtuastet seda kinnitanud. "Veelgi enam, ringkonnakohus seadis kahtluse alla ka selle soodustuskelmuse täideviimisteo, millele kaasa aitamises prokuratuur mind süüdistas," märkis Pertens.

"Arvestades nii maa- kui ringkonnakohtu otsustes leitut, paneb mind imestama, kuidas Eesti riigiorgan, prokuratuur, süüdistab inimest niivõrd kergekäeliselt. Maakohus ja eriti ringkonnakohus leidsid, et minu väidetava teo kohta tõendeid polnudki ning prokurör süüdistas mind ainult "siseveendumuse" pinnal," kommenteeris Pertens. Ta lisas, et soovitab igaühel, kes teab, et teda süüdistatakse alusetult, säilitada eneseväärikus ja võidelda enda õiguste eest.