SEBE bussijuhid nõuavad piketil palgatõusu

Transpordi Ametiühingu SEBE bussijuhid korraldavad täna keskpäeval Tartus ja Pärnus piketi, et juhtida tähelepanu bussijuhtide palganõudele. Tartu pikett toimub Nõlvaku bussipeatuse parklas ja Pärnu maakonnaliinide bussijaamas.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on ametiühing SEBE kollektiivlepingu üles öelnud ning seoses sellega ei ole ettevõttes enam ka töörahu pidamise kohustust. Piketid on esimeseks tõsisemaks sammuks probleemile tähelepanu juhtimisel.

„Tänaseks on kollektiivlepingu läbirääkimised jäänud venima,“ rääkis Kallas lisades, et kui enamuses punktides on üldiselt kokku lepitud, siis palgatõusus tööandjaga üksmeelt saavutatud ei ole.

„Bussijuhtide soov on jätkata töötamist Eestis ning saada töö ja vastutusega kooskõlas töötasu. SEBE bussijuhid nõuavad normtööaja eest 1000eurost kuupalka, millele lisanduksid seaduses ettenähtud lisatasud,“ selgitas Kallas.