Rail Baltic kuulutas välja Tallinna-Rapla lõigu hanke

Aprillis kuulutati välja kaks hanget Rail Balticu trassil, üks Eestis ja teine Leedus, teatas ühisettevõte RB Rail. Hankega otsitakse raudteeliini tööprojekti koostajat.

Eesti hanke viib läbi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning pakkumuste esitamiste tähtaeg on 15. mai.

Uus projekteerimishange hõlmab Eestis ligikaudu 50 km raudteeliini, mille sees on Muuga lõik. Eestis on lõiku planeeritud 10 silda, 11 maanteeviadukti, 6 raudteeviadukti, 4 ökodukti, 46 truupi ning 3 reisijate terminali koos möödasõiduteedega, kommenteeris RB Raili tehniline juht Mart Nielsen.

RB Rail on kolme Balti riigi ühisettevõte, mis asutati 2014. aasta oktoobris. Aktsiaseltsis on võrdsed aktsionärid LÄti SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, Leedu UAB Rail Baltica statyba Leedus ja Eesti OÜ Rail Baltic Estonia. RB Rail AS on Rail Balticu projekti põhikoordinaator. Projekt näeb ette taristu ehitamise kiirraudteeliinile, mis viib Tallinnast Leedu-Poola piirini.