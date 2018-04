Loit Linnupõld jahib lätlaste pankrotis metallurgiatehast

Briti-Eesti konsortsium avaldas juba teist korda soovi osta ära maksuraskustes AS KVV Liepajas metalurgs, selgub uudisteagentuuri LETA valduses olevast kirjast.

Agentuuri andmeil kordas ühendus 17. aprillil osapooltele saadetud kirjas oma juba veebruaris avaldatud soovi ettevõte ära osta. British Steel teatas, et on valmis investeerima tehasesse 60 kuni 75 miljonit eurot ning on valmis sõlmima KVV Liepajas metalurgsi omanikega aktsiate ostu kavatsuse protokolli. Lisaks tegi konsortsium pankrotihaldurile ettepaneku mitte müüa tehase varasid oksjonitel erinevade osadena – et KVV Liepajas metalurgs jääks ühtseks tervikuks.

Kui kavatsuste protokoll saab allkirjad, on British Steel valmis maksma deposiidi, et kinnitada oma kavatsusi, rõhutasid kirjasaatjad.

Seni on Liepajas metalurgsi varasid juba jupikaupa müüdud. Ühel juba peetud oksjonil omandas Austria firma Smart Stahl GmbH 1,9 miljoni euro eest valtsimistsehhi vara. Samas aga nurjus ühe sulatustsehhi sisustuse oksjon, sest 5,35miljonilise alghinnaga müüki pandud varale ei leidunud ostuhuvilist. Märtsi lõpus müüdi kahel oksjonil maha kaks ettevõttele kuulunud kinnistut, 82 000 ja 116 000 euro eest. Seni on välja kuulutatud 11 oksjonit, mille algsumma on kokku 1,745 miljonit eurot.

Liepajas metalurgs läks esimest korda pankrotti 2014. aastal, kui ei suutnud Itaalia pangale laenu tagasi maksta. Seejärel müüs Läti valitsus ettevõtte Ukraina KVV grupile, kes nimetas selle ümber KVV Liepajas metalurgsiks ning taasavas 2015. aasta märtsis. Peatselt sattus ettevõte uuesti raskustesse ja 2016. aastal kuulutati taas välja pankrot.