Sõnajalg võitleb riikliku monopoli sünni vastu

Eesti Energia võimalik Nelja Energia soetamine tähendaks toimival tuuleenergia turul monopoli moodustamist, mis jätab koosmõjus riigi varasemate otsustega Eesti investeerimis- ja ärikeskkonnast halva mulje, leiab tuuletehnoloogia liit.

Liidu juhatuse esimehe Andres Sõnajala sõnul kaotaks ostutehingust nii ärikeskkond kui maksumaksja. „Sisuliselt kooritaks selle tehinguga maksumaksjalt kolm nahka: esmalt said Norra munitsipalistid tarbijalt taastuvenergia toetusi, nüüd ostab maksumaksja sadade miljonite eest Norra ettevõtte ja kolmandaks viiakse Eesti Energia taastuvenergia ettevõte börsile või müüakse võlakirju, mille kaudu maksab maksumaksja kolmandat korda pensionifondide kaudu kogu asja kinni,“ kommenteeris Sõnajalg pressiteate vahendusel.

Nelja Energia ostutehingu lubamine on juba järgmine samm, millega kehva krediidireitingu ja suure võlakoormaga riiklikule energiaettevõttele mängitakse turul monopoolset turupositsiooni kätte, ütles Sõnajalg ja lisas, et see on ohtlik tendents ja võib laieneda teistessegi majandussektoritesse.

Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer lisas, et konkurentsiamet ei saa lubada koondumist, mille tulemusel kahjustub oluliselt konkurents.

Sel nädalal kirjutas Postimees, et Eesti Energia on huvitatud Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ostust, kuid ootab poole miljardi euro suuruseks tehinguks valitsuse luba.

Tuuletehnoloogia Liit

Tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing. Liitu kuuluvad:

Adepte Energy OÜ

Adepte OÜ

Alikonte OÜ

Arcus Konsultatsioonid OÜ

Axendo OÜ

BattleIT Group OÜ

DP Projektbüroo

Dynastia OÜ

Eesti Elekter AS

Elektri Energia AS

Eesti Kapital OÜ

Eesti Ühistuenergia OÜ

Eesti Vara OÜ

Eleon AS

Enercom OÜ

Energia Agentuur AS

Energia Kapital OÜ

Estwind Energy OÜ

Estwind Engineering OÜ

Eurowind OÜ

Global4wind OÜ

Green Electric OÜ

Kindel Vara OÜ

LE-Project OÜ

Meritreid OÜ

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ

Powerwind OÜ

Pro Agentuur OÜ

Proline Invest OÜ

Raisner AS

Roheline Elekter AS

Stacey OÜ

Tehver ja Partnerid

Tuge Energia OÜ