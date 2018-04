Kuidas välisturul mitte libastuda?

Ainult tellijale

Piletisüsteeme tootev Ridango AS põhjendab oma edu Rootsi turul kohaliku esmakleindiga, kelle tagasiside ongi parim müügitöö. Kahe aasta jõudsid nad ka Gröönimaa turule.

Kuigi Eesti eksport on kasvuteel, jätab välisturgudele müüvate ettevõtete kodutöö sageli soovida, leiab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) direktor Tanel Rebane.

Kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp lisas, et eestlased on loomupäraselt tormakad ja tulemusi tahetakse kiirelt. Vigu tehakse ka sihtturu valikul – toode ei pruugi sealsetele tarbijatele vajalik olla, pakend ei sobi vastavasse kultuuriruumi või kasutatakse valesid reklaamkanaleid. „Ettevõtjad on rääkinud, et iga konkreetse riigi jaoks on tulnud tooteid kohandada,“ märkis Potisepp.

Rebane nendib, et see ei pole nii mitte ainult üha atraktiivsemaks muutuvate kaugete Aasia maade, vaid ka lähipartnerite puhul. Tema hinnangul jääb alustaval Eesti eksportööril välisturgudel vajaka süsteemsusest ja põhjalikkusest. „Esmalt müüakse maha idee ja alles siis, kui käsi mullas, hakatakse toote loomisega tegelema,“ selgitas Rebane.

Messiusku sakslased



Looduslikke spordigeele Saksamaale müüva HoneyPower Ltd. juhatuse liige Tarmo Reineberg rõhutas oma „saadiku“ leidmise olulisust. Ideaalis võiks inimene olla toote fänn, et teha müügi- ja turundustööd mitte ainult rahalistel kaalutlustel. „Meie leidsime oma partneri Saksamaalt spordimessilt. Ta oskab meie jaoks õigesti mõelda ja ei täida lihtsalt logistiku funktsiooni,“ kiitis Reineberg.

Teiseks tasub Reinebergi soovitusel hoida tarneahel võimalikult lühike, et hinnasurve liiga suureks ei paisuks ja iga vahendaja oma noosi kätte saaks. „Mõnigi tehing võib sel lihtsal põhjusel katki jääda. Kui oled väiketootja, leia sobivas suuruses partner ja unusta esimeses faasis turu kõige suuremad tegijad,“ soovitas Reineberg.

Rebase sõnul on Eesti trump Saksamaal uuendusliku e-riigi renomee ja senine edu Skandinaavia turgudel. Viimane on sakslase jaoks väga kõva sõna, millele ärisuhet luues tugineda.

„Usun, et 10 aasta pärast on Saksamaa meie suurim ekspordipartner. Turud on sarnased. Logistiliselt kulub kaubaveole sama aeg, mis Rootsi – 20 tundi. Tarbijaid on seevastu 8 miljoni asemel 80 miljonit,“ vaatas Rebane tulevikku.

Saksa ettevõtja on muidugi väga nõudlik ja detailidesse laskuv, mistap võtab usalduse võitmine aega. Soovitav on kasutada n-ö kodustatud kohalikke, kui ei soovita agentidele maksta. Kirjavahetusest võrsuvasse koostöösse uskuda on aga naiivne - messiusku sakslane eelistab, et lähed pakutavaga kohale.

„Messile minnes peab arvestama saksa süsteemsusega! Näiteks pehmet ja kõva mööblit samas hallis ei näe, teinekord on isegi toolid ja lauad eraldi angaarides,“ iseloomustas Rebane sealset korda.