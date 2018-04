„Me ei ole kuri ja karistamisele suunatud asutus“

Pean tunnistama, et me ei erine küberkuritegudes teistest riikidest – me kõik oleme pisut hädas. Aivar Alavere, keskkriminaalpolitsei juht

Vaatamata sellele, et ühiskond eeldab avaliku sektori inimestelt suuremat eetilisust ja eeskuju, segunevad majanduskuritegude valdkonnas avalik ja erasektor aina rohkem, seletas Alavere. Näiteks on era- ja avalik sektor segunenud täielikult eurotoetuste pettustes, millega tegelemine on olnud riigi prioriteet juba mitu aastat. Ta lisas, et tulevikus tuleb kindlasti ka erasektori korruptsiooniga rohkem tegeleda.

„Ma tahan rõhutada, et me ei ole ettevõtluse jaoks kuri ja karistamisele suunatud asutus. Riik peab mõtlema nii, et eelkõige ettevõtjad loovad ühiskonda materiaalset lisaväärtust ja riik peab tagama neile stabiilse ja turvalise keskkonna,“ ütles ta ja lisas, et karistusõiguslike meetmete rakendamine on äärmuslikeks juhtumiteks. Kuidas ettevõtjad keskkriminaalpolitseid praegu näevad, kas vaenlase või partnerina, seda peab Alavere sõnul nende endi käest küsima. „Ma ei julge öelda. Tõesti ei julge… ma usun, et nende arvamus tugineb tihti isiklikule kogemusele ja nende väärtushinnangutele,“ ütles ta.

Just väärtushinnangud on peamine, millest korruptsiooni ohjeldamine algab, leiab Alavere. Tema sõnul tuleb korruptsioonijuhtumite vähendamiseks vaadata laiemalt korruptsiooni kui fenomeni ühiskonnas. „Minu isiklik arvamus on, et normatiivsete aktidega on inimeste mõtteviisi raske muuta,“ sõnas ta. „Meie käitumine põhineb ikka väärtusel ja tõekspidamistel,“ lisas ta.

Alavere sõnul on ta rääkinud mitmete väikeste ja keskmiste ettevõtete juhtidega, kuidas on nende arvates tänase Eesti korruptsioonitase. „Laias laastus on öeldud, et olukord on läinud paremaks,“ ütles Alavere. Ta lisas, et Eesti tuleb ühiskonnast, mis põhines peaaegu täiel määral tutvustel – kus pea kõik oli defitsiidis ja kus ainult läbi tutvuste oli võimalik endale midagi saada. „Eks see jätab oma jälje ja sellest välja kasvamine võtab lihtsalt aega,“ märkis Alavere.