Homme raadios: riigi plaan teeb pankasid ettevaatlikuks

26. aprill 2018, 17:49

Homme tuleb Äripäeva raadios juttu Eesti Energia kasvuvõimalustest, riigi plaanidest rahapesu tõkestamise reeglite lõdvendamisel ja kinnisvaraarendajate hinnangust omavalitsuse soovile arendada peale elupindade ka muud taristut.

7.00-10.00 Hommikuprogramm. Millised on praegu Eesti Energia olulisemad projektid ning millistes valdkondades ja turgudel näeb ettevõtte kõige suuremaid kasvuvõimalusi? Sellest räägib Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Lisaks teeme hommikuprogrammis juttu Danske panga Eestist lahkumise mõjudest ning võtame kokku uudisterohke nädala maailma finantsturgudel. Stuudios on Aivar Hundimägi ja Indrek Mäe.

11.00-12.00 "Debatt". Pangaliidu esitatud soovituste põhjal otsib nüüd riik võimalusi, kuidas rahapesu tõkestamise reeglitega niimoodi toimida, et suur osa mitteresidente ei kaotaks võimalust Eesti äri ajada. Saatest saab teada, millised plaanid on ministeeriumides, kuidas nendesse suhtuvad pangad ja mil määral üldse saab Eesti rahvusvahelisi nõudeid lõdvendada. Stuudios on justiitsminister Urmas Reinsalu, Luminori vastavuskontrolli valdkonna juht Marilin Pikaro ja

finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise ekspert Matis Mäeker. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Kinnisvaratund". Tallinna abilinnapea Andrei Novikov on öelnud, et ootab arendajatelt panustamist ka sotsiaalobjektide ehitusse. Plaani on osa arendajaid juba kritiseerinud. Samas on Tallinnas valmimas arendus, millega alustati juba aastaid enne Novikovi plaani, ning kuhu on kavas eluruumide kõrvale luua ka lasteaed. Miks arendajad omal algatusel sellisele mõttele tulid, sellest räägivad Natura Parki arendajad Jaanus Otsa ja Toomas Sildmäe. Intervjueerib Kristel Härma.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Kuulajateni jõuavad ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded, edendamaks ettevõtlust Eestis. "Ettevõtlusraadio" on Investoriteliidu toodetud saade, mille sisusse Äripäev ei sekku. Saadet juhivad Swen Uusjärv ja Mart Opmann.