Tornimäele kerkib uus pilvelõhkuja

Capital Mill rajab Tallinna Tornimäele pilvelõhkuja Skyon, mis lahendab väikeste ettevõtete nõudluse südalinna bürooruumi järele, teatas ettevõte.

Aadressile Maakri 30 kerkiva 26korruselise Skyoni kõrgus maapinnast saab olema 95 meetrit. Capital Mill kirjutas, et Skyoni arhitektuur jälgib Skandinaavia eeskujusid, ühendades südalinna suursugususe funktsionaalsuse ja mõistlikkusega.

Skyoni eripäraks on ettevõtte teatel erikujulised, erineva suuruse ja paigutusega aknad, mis võimaldavad anda efektse tulemuse, kuid samas tagada energiatõhususe. Maja üüripind on kokku 8200 m². Hoone suurimate, 2.-4. korruse, üüripind kokku on 1813 m² ning need sobivad enim suurematele ettevõtetele. Alates 5. korrusest võtab hoone torni kuju, mille tüüpkorruse üüripind algab suurusest 302 m².

Capital Milli uusarenduste juht Marko Uueda märkis, et Skyon on ideaalne valik väikestele ettevõtetele, kes soovivad kaasaegseid, kvaliteetseid ja mõistliku töökohahinnaga südalinna bürooruume.

"Oleme viimaste aastate jooksul tundnud väikeste ettevõtete poolt selget nõudlust Skyoni pakutavate lahenduste järele ning mul on hea meel, et saame nüüd olulise tühimiku täita," märkis Uueda. "Skyon teeb väikeste ettevõtete elu lihtsaks, sest soovi korral on tööks vajalik mööbel ja muu vajalik sisse kolides kohe olemas."

Vaatamata sellele, et väikseimate büroode suurused algavad 34 ruutmeetrist, on ka sellistes büroodes ettevõtte kinnitusel olemas kõik mugavuseks ja funktsionaalsuseks vajalik: ruum neljale töökohale ja neljale inimesele nõupidamiseks, tualett ning võimalik on lisada kompaktne kööginurk valamu ja külmkapiga.