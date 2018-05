Taal uuest poliitjõust: erakondade kahurid tulistavad nad auklikuks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kui mitte täna, siis juba homme te näete, kuidas kõikide erakondade kahurid on pööratud nende vastu ja neid hakatakse sünnijärgsel päeval auklikuks laskma, arvas ettevõtja Olari Taal.

Et värskest liikumisest võiks kujuneda uus tugev erakond, Taal ei usu. Valimistel võiksid nad ettevõtja sõnul hääli võtta Vabaerakonnalt. “Sellest oleks aga kahju, sest Vabaerakonnal on 80% mõtetest päris mõistlikud,” märkis Taal.

“Kõigepealt sooviksin neile edu, aga ma isiklikult ei usu, et lihtsalt üks liikumine, mis suure tõenäosusega tahab kasvada erakonnaks, suudaks panna toime murrangut parlamendis. Võib-olla õnnestub neil püüda valimistel protestihääli ja saada parlamenti, aga seal pole kümne häälega suurt midagi teha,” rääkis Taal, kes aitas kunagi püsti panna Res Publica Liidu.

Kui üldse tahta midagi ära teha, oleks Taali sõnul mõistlik liituda Vabaerakonnaga, sest viimasel jääb puudu administratiivsest võimekusest, mida uued inimesed saaksidki pakkuda. Kindlasti tuleks aga ettevõtja kinnitusel hoiduda endistest läbipõlenud poliitikutest. “Edu saadab neid vaid juhul, kui nad lähevad puhta lehena ega võta kampa neid inimesi, kes on millegipärast parlamendis olnud või on ja on kuidagi rahulolematud,” lisas Taal.