Kirjanen paneb püsti oma puidukeemiatehase

Tulihingeline Emajõe äärde plaanitava miljard eurot maksva tselluloositehase vastane suurtööstur Raul Kirjanen tahab ühes ameeriklastega püsti panna oma puidurafineerimistehase.

Kirjanenile kuuluva puitpelletite tootja Graanul Investi partner on USA biotehnoloogiafirma Sweetwater Energy ning ühiselt plaanivad firmad rajada puidu fraktsioneerimise ja väärindamise tehase. Tootmisüksus kasutaks Sweetwateri tehnoloogiat ning Graanuli olemasolevat taristut tehase käitamiseks.

Graanuli ja ameeriklaste tehas vajaks aastas 50 000 tonni puitu. See on umbes viisteist korda vähem kui metsaettevõtjate Aadu Polli ja Margus Kohava plaanitav Est-Fori miljarditehas, mille vastu on Kirjanen tulihingeliselt võidelnud.