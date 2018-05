Metsakaitsjad ei mõista Kirjaneni plaane

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Eesti Metsa Abiks ühendus ei mõista, miks on vaja puidutööstust paisutada praegu, kui käib terav arutelu metsa raiemahu mõistlikkuse üle.

Ühenduse Eesti Metsa Abiks koordinaator Linda-Mari Väli ütles Raul Kirjaneni Graanul Investi uue tehase plaanidest kuuldes, et see on kummaline otsus, sest käib Tartu tselluloositehase arutelu ja on teada rahva laialdane vastumeelsus. Samas tõdes ta, et ilmselt on seda siis juba mõnda aega plaanitud.

Väli sõnul tundub jutt Kirjaneni tehase plaanidest iseenesest kaunis. „Muidugi pean ma seda lähemalt uurima, aga meie arvamus oleks, et see iseenesest oleks tore, kui avataks moodsamaid tehaseid, aga siis võiks Kirjanen kaaluda ka mingisuguste vanemate jätkusuutmatute tehaste tootmise vähendamist, nagu tõesti pellet. Kirjanen kasutab pelleti tootmiseks sama palju puitu, kui kasutab see suur tselluloositehas. Ja pellet on väga probleemne,“ sõnas ta.