Majanduse murelapsed: kuum ehitusturg ja tööjõupuudus

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Vaatamata tugevale majanduskasvule ja üldisele inimestel turvatundele, ohustavad meie majandust ja ettevõtteid kuumenev ehitusturg, suurenev tööjõupuudus ning liiga aeglane tootluse kasv, rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina reedel toimunud Riskijuhtimise aastakonverentsil „Risk ja usaldus“.

Mertsina sõnul tuleks vaatamata tugevale majanduskasvule ja euroala süsteemse stressi madalale tasemele olla ettevaatlik ka seoses ehitusturu kuumenemisega. „Majanduse kasvu mõjutab tugevalt ehitussektor, kus kasv on hakanud laugema,“ ütles ta. Ta lisas, et ehituslubade väljastamine on tõusuteel.

Eesti Panga president Ardo Hansson rõhutas enda sõnavõtus samuti, et majanduslikku ohtu võib näha just kinnisvaraturul. „Meie kinnisvadarinnad sõltuvad tänu pankadele päris palju põhjamaade kinnisvarast. Praegu on laenuraha odav ning tekib oht, et inimesed laenavad üle enda võimete,“ sõnas Hansson.

Näiteks tõstab Rootsi keskpank intressimäärasid väga aeglaselt, samas kui vara hinnad on tõusnud. See olukord mis praegu – positiivne. Se et intressimäärad nii aeglaselt tõusevad tõstab riske.