Armeenia mässujuht valiti peaministriks

Armeenia valis uueks peaministriks opositsioonijuhi Nikol Pašinjani, kes jäi valitsuspartei vastuseisu tõttu nädal tagasi samasse ametisse valimata.

Mida on Nikol Pašinjan valituks saades lubanud?

Ta on rõhutanud, et toetub oma töös professionaalidele, kes juba töötavad valitsuses ja valitsusasutustes – nii et tema eesmärk pole läbi viia puhastust. „Meie jaoks pole olulised poliitilised vaated ega parteiline kuuluvus,“ on ta rääkinud Armeenia meedias.

Samuti on ta lubanud alustada Aserbaidžaani valitsusega Mägi-Karabahhi teemal läbirääkimisi – ja tema plaan on kaasata ringi ka Mägi-Karabahhi Vabariigi esindajad.

Pašinjani sõnul on Armeenia uue valitsuse kolm majanduslikku põhieesmärki arendada sõjatööstust, põllumajandust ja turismi. „Esmatähtis on sõjatööstus – tõsta see sellisele tasemele, et see tagaks rahvusliku julgeoleku,“ on lubanud Pašinjan. Seejuures lisas ta, et peab silmas eesrindlikke ja revolutsioonilisi tehnoloogiaid.

Tähtsuselt teisele kohale asetab ta põllumajanduse, millele peab riik appi minema, võimaldades soodsaid laene. „Vaja on osaline või täielik põllumajanduslaenude kustutamine – pankadega tuleb alustada läbirääkimisi, aga niimoodi, et nad selle tõttu kahju ei kannaks.“

Kolmandaks oluliseks majandusharuks peab Pašinjan turismi. „Armeenial on tohutu perspektiiv turismi arendamiseks – aasta teisest poolest on meil arvatavasti suur turistide arvu kasv, sest kõik tahavad näha maad, kus oli hiljuti armastusest ja üksmeelest kantud revolutsioon,“ rääkis Pašinjan, täna parlamendi ees esinedes. Nimelt alustas ta oma kõnet sellega, et hiljutistes tänavarahutustes ja protestides osalesid kõige aktiivsemalt naised: „Seepärast ma nimetaksin selle „armastuse revolutsiooniks“,“ rääkis Pašinjan täna parlamendis.

Ka on Pašinjanil plaanis üle vaadata viisarežiim Euroopa Liiduga. „Üks meie eesmärke on tugevdada suhteid Euroopa Liiduga ja sõlmida kiirelt partnerlusleping. Kavatseme teha kõik, et muuta meie viisarežiimi Euroopa Liidu riikidega, alustame kohe läbirääkimisi.“

Samuti tahab ta näha Armeenia-USA suhete elavnemist ning lubas juba enne valituks saamist, et hakkab arendama suhteid Hiina ja Indiaga.